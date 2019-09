"Kult. Film": Dokument o zespole Kult trafi do kin

"Kult. Film" - dokument o legendarnej grupie Kazika Staszewskiego trafi do kin 22 listopada. Światowa premiera produkcji zaplanowana jest w październiku podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Światowa premiera filmu o grupie Kult odbędzie się w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego /materiały dystrybutora

"Kult. Film" to film, na jaki od lat czekają nie tylko fani grupy, ale wszyscy zainteresowani tym fenomenem polskiej muzyki. Dokument zawiera wyjątkowe i nigdzie niepublikowane materiały zakulisowe z życia legendarnego zespołu Kult oraz samego Kazika Staszewskiego. Prawdziwy, emocjonujący i wyczekiwany film o ludziach, bez których polska scena muzyczna nie mogłaby istnieć. Kamera towarzyszyła muzykom podczas trasy koncertowej oraz w życiu codziennym, pokazując fenomen grupy i jej niespotykanej nigdzie indziej więzi z fanami.

Zdjęcia do filmu były realizowane w latach 2013-2019. Zostały uzupełnione o materiały archiwalne, również te należące do członków zespołu.

Premiera produkcji "Kult. Film" odbędzie się na 35. Warszawskim Festiwalu Filmowym (11-20 października) w konkursowej sekcji dokumentalnej.



"To nie jest film o historii zespołu. Przyglądamy się bohaterom w taki sposób, by można się do nich zbliżyć. Tak blisko nie był nikt" - piszą twórcy produkcji.



- To z założenia film o ludziach z krwi i kości, o wspaniałej męskiej przyjaźni. Skupiłam swoją uwagę na szeroko pojętej prozie życia, wziętej w ramy trasy koncertowej, czyli naturalnego i swobodnego środowiska muzyków. Kilkuletnia obserwacja wymagała pokory i uczciwości, nie chodziło o to żeby kreować fakty, skandale, konflikty. Ostatecznie chodziło o to, żeby widz poczuł się uprzywilejowany, jakby był częścią zespołu, był naprawdę blisko, śmiał się i wzruszał, dostał - cytując jednego z filmowych bohaterów - "prawdziwą prawdę" - podkreśla reżyserka filmu. Olga Bieniek.

Zdjęcie "Kult. Film" trafi do kin 22 listopada / materiały dystrybutora