Pomysł na film zrodził się z inicjatywy Waldemara Kuleja, syna Jerzego i Heleny, który postanowił przedstawić losy swoich rodziców na wielkim ekranie. Zwrócił się do Krzysztofa Tereja i Piotra Woźniaka-Staraka z Watchout Studio.

"W 2014 roku, poszedłem do kina na film 'Bogowie'. Potem obejrzałem 'Sztukę kochania' o Michalinie Wisłockiej, również zrobioną przez Watchout Studio. W swojej naiwności, ale też z przekonaniem, że jak bardzo czegoś chcesz, to się to wydarzy, zacząłem koło nich 'chodzić'. Z jednej strony wierzyłem, że tylko oni dadzą radę tak pięknie udźwignąć ten temat. Z drugiej strony obawiałem się, że to mało realne, prawie niemożliwe. Napisałem do nich maila. Po dwóch tygodniach odpisali, że zapraszają mnie na spotkanie. Siedziałem zestresowany, rozmawiając z Krzyśkiem Terejem, czujnie obserwowany przez niestety nieżyjącego już Piotrka Woźniaka-Staraka. Nastał koniec roku i dostałem od Piotrka zaproszenie na bankiet, który był podsumowaniem pracy Watchoutu. Po części oficjalnej podszedł do mnie i powiedział, że będą robić film" - wspominał Waldemar Kulej.



Xawery Żuławski był w projekcie od samego początku. "W historii Kulejów wszystko jest podane na tacy. Bohater, boks, walka, wzloty i upadki, alkohol. Jeżeli ktoś ci mówi, że możesz zrobić film o bokserze, w dodatku podwójnym mistrzu olimpijskim, to nie mówisz nie" - wyjaśniał reżyser.



Twórca nie zapominał jednak, jak ważną postacią była Helena Kulej. " 'Kulej. Dwie strony medalu' to epickie kino dla wszystkich, nie tylko dla pasjonatów boksu, to także historia dla kobiet. Chcemy, żeby ten film dotarł do szerokiej publiczności i dawał jej pozytywną energię. Żeby przybliżył naszego mistrza, pokazał tamte czasy, ale też odniósł się do współczesności. Jurek i Helena w naszym filmie to przecież para bardzo młodych ludzi. To też młodzi, niedoświadczeni rodzice. On u szczytu kariery, ona w jego cieniu. Chcą czegoś od życia. To nie tylko film o boksie, ale także historia miłości i życiowych wyborów, opowieść o sile kobiet' - przekonywał Żuławski.



"Kulej. Dwie strony medalu": O czym opowie film?

"Kulej. Dwie strony medalu" to historia Jerzego i Heleny Kulejów - najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60 XX wieku. On - legendarny polski pięściarz, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona - silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

"Kulej. Dwie strony medalu" koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 r., kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na igrzyskach olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

W rolę Jerzego Kuleja wciela się Tomasz Włosok, Michalina Olszańska zagrała Helenę Kulej. W roli Feliksa Stamma zobaczymy Andrzeja Chyrę. Tomasz Kot występuje w roli pułkownika, szefa klubu sportowego Gwardia. W pozostałych rolach występują m.in. Bartosz Gelner, Konrad Eleryk i Monika Mikołajczak.

"Kulej. Dwie strony medalu": Twórcy

Xawery Żuławski, wspólnie z Rafałem Lipskim, jest też autorem scenariusza do filmu. Wśród twórców znalazły się ponadto największe nazwiska polskiej branży filmowej, m.in.: Marian Prokop (zdjęcia), Anna Englert (kostiumy), Jan Komar, Mikołaj Majkusiak (muzyka) czy Agnieszka Hodowana (charakteryzacja). Producentem jest Krzysztof Terej - Watchout Studio ("Bogowie", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej").

Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.

Film wejdzie do kin 11 października 2024 roku. Wcześniej weźmie udział w Konkursie Głównym 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (23-28 września).

Film realizowany w Polsce ze wsparciem finansowym na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Kulej. Dwie strony" medalu został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski.