"Kubrick by Kubrick": Jest zwiastun dokumentu o Stanleyu Kubricku

Bez wątpienia jest jednym z najwybitniejszych reżyserów wszech czasów. O nim samym i jego filmach powiedziano już chyba wszystko. Autorzy filmu dokumentalnego „Kubrick by Kubrick” oddają głos samemu reżyserowi.

Stanley Kubrick na planie filmu "Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę" /Sunset Boulevard/Corbis /Getty Images

W przeciwieństwie do innych dokumentów dotyczących tego reżysera, "Kubrick by Kubrick" skupia się na informacjach, jakie udało zdobyć się francuskiemu krytykowi filmowemu Michelowi Climentowi podczas wielu wywiadów z tym wybitnym twórcą. Nagrania tych wywiadów zostały przekazane filmowcom przez rodzinę Kubricka.



Reżyserem dokumentu jest Gregory Monro. Nie jest to jego pierwsza przygoda z filmową biografią. W poprzednich latach nakręcił filmy o m.in. Jerrym Lewisie, Pierre Richardzie, Toulouse-Lautrecu, Jamesie Stewarcie i Robercie Mitchumie.



Premiera filmu miała odbyć się w trakcie nowojorskiego festiwalu filmowego Tribeca, jednak ten został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie będzie można zobaczyć "Kubrick by Kubrick".

"Stanley Kubrick pozostawił po sobie dziedzictwo filmowe, którego nie sposób zmierzyć. Był gigantem, jeśli chodzi o kino. Jego wspaniałe filmy przypominały dzieła sztuki. Studiowane przez filmowców i adeptów kina w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, których Kubrick unikał. Choć pozostaje wśród najlepiej przestudiowanych twórców, szansa na usłyszenie o jego filmach z ust samego Kubricka była do tej pory znikoma. Gregory Monro odkrywa nowe, ekskluzywne nagrania wywiadów przeprowadzanych z reżyserem w ciągu trzydziestu lat kariery i poznaje jego filozofię. Uzupełniając je materiałami archiwalnymi tworzy obraz z pieczołowitością historyka cieszącego się swoimi odkryciami" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.