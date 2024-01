Kto zagra kultowych komików? Znamy nazwiska

Lamorne Morris ("Jess i chłopaki") wcieli się w Garretta Morrisa. Dylan O'Brien (seria "Więzień labiryntu") zagra Dana Aykroyda. Cory Michael Smith ("Gotham") wcieli się w Chevy'ego Chase'a. Z kolei Matt Wood, znany przede wszystkim z występów na Broadwayu, otrzymał rolę Johna Belushi, największej gwiazdy pierwszych sezonów SNL.

Wcześniej poinformowano, że główne role kobiece, komiczki Jane Curtin, Laraine Newman i Gildę Radner, zagrają kolejno Kim Matula, Emily Farin i Ella Hunt. W obsadzie znaleźli się także Gabriel LaBelle ("Fabelmanowie") jako Lorne Michaels, pomysłodawca formatu, Cooper Hoffman jako Dick Ebersol, producent z telewizji NBC, i Rachel Sennott jako Rosie Shuster, komiczka.

Film reżyseruje Jason Reitman. Scenariusz napisał wspólnie z Gilem Kenanem. Produkcja powstaje dla Sony Pictures. Reitman jest synem reżyser Ivana Reitmana, który często współpracował z gwiazdami "Saturday Night Live", między innymi z Aykroydem i Billem Murrayem przy dwóch częściach "Pogromców duchów".

"SNL 1975": O czym opowie film

"SNL 1975" przedstawi kulisy pierwszego odcinka "Saturday Night Live", który został wyemitowany 11 października 1975 roku. Film ma zaprezentować chaos i magię rewolucji, która prawie nie nadeszła, oraz odliczenie do słów "Na żywo z Nowego Jorku".

"SNL" to kultowy program satyryczny, emitowany nieprzerwanie od 1975 roku. Na przestrzeni lat do jego obsady należeli popularni komicy i aktorzy, między innymi Eddie Murphy, Adam Sandler, Chris Farley, Will Farrell, Kristen Wiig, Bill Hader i Jason Sudeikis.

