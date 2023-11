Kto przyjedzie na festiwal Pięć Smaków? Ogłoszono gości

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

Festiwal Pięć Smaków to, jak co roku, spotkania z twórczyniami i twórcami, którzy stoją u progu obiecujących karier. To długie i wnikliwe rozmowy o sztuce i życiu w przyjacielskiej atmosferze, w której goście są blisko osób uczestniczących w festiwalu. Kto w tym roku zawita do Polski? Organizatorzy ogłosili nazwiska gości.

"U twego boku" /materiały prasowe