Książki w duecie z filmem, czyli Word2Picture podczas Festiwalu Conrada

Po raz pierwszy podczas Festiwalu Conrada zorganizowane zostaną warsztaty i spotkania, zatytułowane Word2Picture, które pomogą przenieść literaturę na ekran. Idealnym tego przykładem jest powieść "Ślepnąc od świateł". Jej autor, Jakub Żulczyk, wraz z producentką HBO Izabelą Łopuch, zdradzą przepis na filmowy sukces. Wydarzenia wpisują się w pasmo Przemysły książki. Festiwal Conrada rozpocznie się 21 października w Krakowie.

Festiwal Conrada przedstawia Word2Picture /materiały prasowe

Przegląd rynku książki dla producentów, a także sesja pitchingowa książek z potencjałem na adaptacje filmowe i spotkania indywidualne wydawców z producentami będą częścią pierwszej edycji pasma Word2Picture, które w tym roku odbędzie się w dniach 25-26 października w Krakowie.



"To miejsce wymiany kontaktów, doświadczeń, zacieśniania współpracy, a przede wszystkim przestrzeń kreatywna. Poznając lepiej swoje potrzeby i wymagania, będziemy w stanie lepiej się komunikować, a co za tym idzie - mam nadzieję - zaoferować widzom i czytelnikom kolejne znakomite dzieła" - zapewnia Ewa Bolińska-Gostkowska, redaktorka w wydawnictwie Znak, a także kuratorka wydarzenia.



Od czterech lat częścią Festiwalu Conrada są wydarzenia branżowe poświęcone polskiemu rynkowi książki. Po raz pierwszy w jego ramach połączone zostaną dwa współpracujące ze sobą obszary - literacki i filmowy. Podczas zamkniętego spotkania, w piątek 25 października, wydawcy zaprezentują nowości, które mają potencjał na ekranizacje.

"Spotkanie będzie szczególną okazją dla wydawców do poznania ram funkcjonowania branży filmowej. Tego, jakich mamy w Polsce producentów, jakie instytucje wspierające, jakich graczy komercyjnych odpowiedzialnych za dalszą dystrybucję i promocję filmu. Będzie to okazja do rozmowy o tym, w jaki sposób producenci szukają i następnie rozwijają projekty, co dla nich z punktu widzenia artystycznego, ale też biznesowego, jest kluczowe" - tłumaczy prowadząca spotkanie Alicja Grawon-Jaksik, prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Drugiego dnia Word2Picture, 26 października, w Pawilonie Wyspiańskiego rozpocznie się masterclass scenariuszowy scenarzystki, script coacha i wykładowczyni - Agnieszki Kruk, która opowie o podstawach adaptacji scenariuszowej oraz o współpracy autora książki ze scenarzystą. Zapisy na masterclass już trwają - zgłoszenia można wysyłać na adres word2picture@biurofestiwalowe.pl. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń.



Tego samego dnia w klubie Pauza odbędzie się dyskusja "Co czyni książkę filmową?". O adaptacjach w teorii i w praktyce na przykładzie najgłośniejszej polskiej ekranizacji ostatnich lat, czyli "Ślepnąc od świateł", porozmawiają autor książki Jakub Żulczyk oraz producentka HBO Izabela Łopuch.

Word2Picture jest organizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, operatora programów Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz Krakow Film Commission.



Oto lista książek, które zostaną zaprezentowane przez wydawców:

1. Wioletta Grzegorzewska, "Guguły"

2. Piotr Lipski, "Gomułka"

3. Jakub Małecki, "Horyzont"

4. Katarzyna Tubylewicz, "Rówieśniczki"

5. Juliusz Strachota, "Turysta polski w ZSRR"

6. Katarzyna Zyskowska, "Sprawa Hoffmanowej"

7. Rafał Kosik, "Felix, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi"

8. Remigiusz Mróz, "Hashtag"

9. Agnieszka Pietrzyk, "Zostań w domu"

10. Emil Marat, "Sen Kolumba"

11. Mariusz Czubaj, "Około północy"

12. Jacek Dehnel, "Ale z naszymi umarłymi"