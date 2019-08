Książę wraca do Nowego Jorku

Raper Rick Ross i bohater kina akcji Wesley Snipes dołączyli do obsady sequela komedii "Książę w Nowym Jorku". W filmie swoje role powtórzą Eddie Murphy i Arsenio Hall.

Eddie Murphy znów zagra księcia Akeema /Album Online / East News

W filmie Johna Landisa z 1988 roku Murphy grał afrykańskiego księcia Akeema, który przybywa do Nowego Jorku, by znaleźć żonę. W romantycznej komedii zagrali także m.in. Arsenio Hall - jako jego przyjaciel Semmi oraz James Earl Jones - jako jego ojciec. Obraz zarobił 288 milionów dolarów na całym świecie.



Scenariusz kontynuacj przeboju napisał Kenya Barris, znany z pracy przy komediowym serialu "Czarno to widzę" ("Black-ish"). W filmie ponownie zagrają Murphy i Hall, James Earl Jones powróci jako ojciec Akeema, Król Jaffe, a Paul Bates znów zagra ochroniarza Ohę. Wesley Snipes wcieli się w generała Izziego, władcę kraju leżącego obok fikcyjnego królestwa rządzonego przez Jaffe. Rola Ricka Rossa nie została określona.

Na dużym ekranie Snipes zadebiutował w 1986 roku, u boku Goldie Hawn w komedii "Dzikie koty". Jego następna rola w wyreżyserowanym przez Martina Scorsese teledysku do piosenki "Bad" Michaela Jacksona zwróciła na niego uwagę Spike'a Lee, który zaangażował go do swojego filmu "Mo'Better Blues". Aktor zagrał tak dobrze, iż Lee następną rolę w obrazie "Malaria" napisał specjalnie dla niego.

Od tego momentu kariera Snipesa potoczyła się błyskawicznie. Kolejne filmy z jego udziałem, takie jak: "Pasażer 57", "Wschodzące słońce" czy "Człowiek demolka" stały się wielkimi przebojami i komercyjnymi sukcesami.

Wesley Snipes: Wzloty i upadki 1 / 15 Obecnie niewiele osób o nim pamięta, zwłaszcza po tym, jak wylądował w więzieniu, ale w latach 90. 55-letni dziś Wesley Snipes był najpopularniejszym czarnoskórym aktorem i niekwestionowaną gwiazdą kina akcji. Źródło: Getty Images udostępnij

Obecnie Wesley Snipes uważany jest za jednego z najważniejszych afro-amerykańskich aktorów Hollywood i zajmuje wysoką pozycję na miejscowej liście płac. Jedyną rzeczą, która psuje wizerunek artysty, są jego częste zatargi z policją: był zatrzymany za nielegalne posiadanie broni i aresztowany za przekroczenie prędkości na autostradzie. Odsiedział też trzyletni wyrok za przestępstwa podatkowe.

Raper Rick Ross zadebiutował albumem "Port of Miami" w 2006 roku. Płyta odniosła sukces, debiutując na 1. miejscu notowania Billboard 200. Została sprzedana w ilości 187 tys. egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Niebawem na rynek trafi nowy album rapera "Port of Miami 2".