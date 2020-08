Książę Harry przemówi głosem Orlando Blooma

"The Prince" to nowy serial animowany HBO Max. Poświęcona brytyjskiej rodzinie królewskiej produkcja została wyreżyserowana przez producenta "Głowy rodziny", Gary;ego Janettiego. Głosu jednej z postaci "The Prince" - księciu Harry'emu, użyczy Orlando Bloom. Jak wyznał w rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter", do zaakceptowania tej propozycji przekonała go jego narzeczona, Katy Perry.

Książę Harry? To miły koleś obdarzony dużym poczuciem humoru - przekonuje Orlando Bloom /ARNOLD JEROCKI /Getty Images

"Moją pierwszą reakcją było pytanie, jak ja sam będę się z tym czuł. Jestem chłopakiem z Anglii, który jest bardzo dumny ze swoich korzeni. Zawsze rozumiałem je jako część mojego dziedzictwa. Normalnie nie jestem typem osoby, która nabija się z kogoś innego. Jednak to było napisane tak sprytnie, dowcipnie i z uczuciem" - mówi o scenariuszu serialu "The Prince" Orlando Bloom.

Reklama

Ostatecznie do przyjęcia roli przekonała go Katy Perry. "Zareagowała mniej więcej tak: 'Musisz to przyjąć. To jest genialne!'" - wspomina aktor, któremu sławę przyniosła rola Legolasa we "Władcy pierścieni". Bloom zdradza też, co zamierza osiągnąć, wcielając się w księcia Harry’ego.

"Kiedy podpisywałem kontrakt, nie znałem księcia osobiście. Później go spotkałem i zobaczyłem, że to miły koleś obdarzony dużym poczuciem humoru. Mam nadzieję, że to się nie zmieni w trakcie oglądania serialu".

Serial "The Prince" został zainspirowany kontem instagramowym Janettiego, w którym przez pryzmat satyry patrzy na życie rodziny królewskiej, a w szczególności syna Kate i Williama, księcia George'a. Konto obserwuje blisko milion fanów. Janetti użyczy głosu księciu George'owi, a w pozostałych rolach usłyszymy m.in. Toma Hollandera (książę Karol), Frances de la Tour (królowa Elżbieta II), Iwana Rheona (książę William), Lucy Punch (księżna Kate) oraz Condolę Rashad (Meghan Markle). Nieznana jest jeszcze data premiery serialu na HBO Max.

"Jesteśmy podekscytowani przeniesieniem do HBO Max świata stworzonego na Instagramie przez Gary'ego. Nasi widzowie odkryją to, co fani z Instagrama wiedzą od dawna - że George potrafi być przezabawny, szokujący oraz zadziwiająco uroczy. Nie możemy się już doczekać tego, co namaluje Gary na o wiele większym płótnie niż kwadrat 1:1" - mówiła wcześniej szefowa odpowiedzialna za zawartość programową HBO Max, Sarah Aubrey.