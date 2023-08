Książę Harry i Meghan Markle producentami. Jaki będzie ich pierwszy film?

Książka "Meet Me at the Lake" Carley Fortune ukazała się w maju 2023 roku. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się ponad 37 tysięcy jej kopii. Jej fabuła przypomina biografię Harry'ego i Meghan. Opowiada o romansie między parą trzydziestolatków i podejmuje tematy depresji poporodowej, zdrowia psychicznego i traumy po utracie rodzica w wypadku samochodowym.

"The Sun" powołuje się na osobę związaną z produkcją. Wedle jej słów fabuła książki Fortune poruszyła księcia i jego żonę, dlatego też wybrali ją na swoją pierwszą produkcję fabularną. Prawa do powieści kosztowały ich trzy miliony funtów.

Według przedstawiciela wydawnictwa Penguin Random House Markle i autorka książki są znajomymi, co miało duży wpływ na zawarcie kontraktu między nimi.

Dotychczas para stałą za dokumentami o rodzinie królewskiej. W jednym z wywiadów z maja 2023 roku stwierdzili jednak, że nie mają w tej sprawie nic więcej do powiedzenia.

Z powodu trwającego strajku aktorów i scenarzystów nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace nad adaptacją "Meet Me at the Lake".