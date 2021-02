Krzysztof Warlikowski odbierze Złotego Lwa Biennale di Venezia 2021

Rada Dyrektorów Biennale w Wenecji przyznała Złotego Lwa za całokształt twórczości w dziedzinie teatru polskiemu reżyserowi teatralnemu i operowemu Krzysztofowi Warlikowskiemu. Uroczystość wręczenia nagrody artyście zaplanowano w lipcu, podczas 49. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Wenecji.

W komunikacie biura prasowego Biennale di Venezia przypomniano, że Krzysztof Warlikowski jest polskim reżyserem, "emblematyczną postacią teatru postkomunistycznego, który odcisnął swoje piętno na międzynarodowej scenie, tworząc niezapomniane wizje".



Złotego Lwa w dziedzinie teatru "za całokształt twórczości" Rada Dyrektorów Biennale przyznała polskiemu reżyserowi na wniosek Stefana Ricciego i Gianniego Forte, którzy kierują częścią teatralną weneckiego festiwalu.



"Od ponad dwudziestu lat Krzysztof Warlikowski - zgodnie z wewnętrzną motywacją - jest orędownikiem głębokiej odnowy europejskiego języka teatralnego. Korzystając z odniesień do kinematografii, oryginalnie posługując się wideo i wymyślając nowe formy widowiska - chce przywrócenia więzi pomiędzy spektaklem a publicznością" - napisano w oświadczeniu Biennale di Venezia. "Warlikowski zachęca widza, by rozdarł papierowe tło swojego życia i odkrył to, co tak naprawdę za nim się skrywa" - podkreślono.

Przypomniano, że Warlikowski "jest obecny na najważniejszych festiwalach na całym świecie - od Europy po obie Ameryki", a jego "liryczne przedstawienia operowe są obecne w najważniejszych teatrach operowych - od Paryża przez Londyn do Salzburga".



Podkreślono, że Krzysztof Warlikowski jest "wolnym artystą (...), który rozbija skorupę rzeczy, dotykając sumień; która dociera do trzewi bólu i ironicznie kwestionuje dwuznaczności zarówno historii - zarówno tej pisanej przez wielkie H, jak i tych związanych z naszą indywidualną egzystencją". Zaznaczono, że reżyser "oferuje nam wizję społeczeństwa zagrożonego radykalnymi zmianami (...), podkreślając przemoc w relacjach społecznych i rodzinnych oraz pilną potrzebę uczucia, czystego i prostego pragnienia miłości".



Uroczystość wręczenia nagrody zaplanowano podczas 49. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Wenecji, który odbędzie od 2 do 11 lipca.

Krzysztof Warlikowski jest obecnie dyrektorem artystycznym Nowego Teatru w Warszawie.



