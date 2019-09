Krzysztof Materna przygotowuje spektakl o Wiesławie Dymnym

Krzysztof Materna przygotowuje spektakl poświęcony Wiesławowi Dymnemu - wszechstronnemu artyście, pierwszemu mężowi aktorki Anny Dymnej. - To przedstawienie jest dla mnie pewną klamrą życiową - powiedział we wtorek w Krakowie reżyser.

Krzysztof Materna /Michał Woźniak / East News

Spektakl "Dymny" w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie będzie można obejrzeć 16 i 17 listopada w Nowohuckim Centrum Kultury (NCK) w Krakowie oraz 19 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków w ramach międzynarodowego kongresu Open Eyes Economy Summit.

- Od jutra zaczynamy kolejny etap prób w Szczecinie i mam nadzieję, że 16, 17 i 19 listopada w Krakowie z satysfakcją pokażemy spektakl - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej w NCK reżyserujący przedstawienie Krzysztof Materna.

Wyjaśniając, dlaczego to aktorzy teatru ze Szczecina wystąpią w przedstawieniu ocenił, że Teatr Polski w Szczecinie jest "najbardziej krakowskim teatrem w kraju kultywującym najwspanialsze tradycje kultury krakowskiej". Jak dodał, dyrektor tego teatru, Adam Opatowicz, stworzył zespół, który od lat 90. organizował Dymnalia - festiwal poświęcony Dymnemu i autorom Piwnicy pod Baranami.

Materna zapowiedział, że przedstawienie "Dymny" zostanie nie tylko gościnnie wystawione w Krakowie, ale na stałe wejdzie do repertuaru Teatru Polskiego w Szczecinie. Oprócz aktorów szczecińskich w spektaklu na stałe będzie występował krakowski aktor Edward Linde-Lubaszenko - przyjaciel Dymnego.

- To przedstawienie jest dla mnie pewną klamrą życiową, jeśli chodzi o twórczość, ponieważ wychowałem się w Krakowie w latach 60. i 70. i Wiesiek Dymny dla mnie i mojego ówczesnego partnera Marka Pacuły, z którym funkcjonowałem jako duet przez wiele lat w Krakowie na scenach studenckich i nie tylko, był naszym guru - nosiliśmy za nim teczkę, flaszkę, jego teksty i nie kto inny jak Wiesiek Dymny ostrzygł mnie na zero, kiedy zabierał z Krakowa do (...) Ludowego Wojska Polskiego; mówił potem jeszcze długi czas, że uratował mnie przed wszawicą; co może było prawdą - wspominał Materna.

Jak przyznał, Dymny to dla nie niego "postać wielka i dodatkowo sentymentalna". Zdaniem Materny ten artysta - poeta, liryk, satyryk, dramaturg, scenarzysta, aktor, malarz, rzeźbiarz - był "Leonardem da Vinci lat 60. i 70. w Polsce", jednak "miał nieszczęście, że nie został w wypromowany tak jak wielu innych znacznie gorszych od niego".

Zdjęcie Wiesław Dymny w 1971 roku podczas jubileuszu 15-lecia Piwnicy pod Baranami / Agencja FORUM

Reżyser zapowiedział, że spektakl będzie "kolażem" twórczości Dymnego. Do pracy nad spektaklem Anna Dymna udostępniła mu wiele tekstów zmarłego męża i, jak przyznał, miał problem z wyborem spośród nich. Jak ocenił Materna, teksty Dymnego pozostają aktualne, a jego "absurdalne poczucie humoru plus fantastyczna zdolność obserwacji naszej mentalności są dowodami na to, że choć minęło parędziesiąt lat od czasu, gdy nas pożegnał, to nasza mentalność się nie zmieniła i funkcjonujemy dalej w tym, co opisywał w 'Polskiej karczmie żydowskiej' czy tekstach satyrycznych".

Dorobek Wiesława Dymnego będzie można poznać także za sprawą wystawy "Dymny", przygotowywanej we współpracy z NCK przez Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Ekspozycja czynna będzie w MOCAK-u od 25 października. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów mają się na niej znaleźć m.in. niepokazywane wcześniej zbiory prywatne.