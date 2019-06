Krzysztof Litwin: Rozkojarzony, nieobecny, z innego świata

Zasłynął jedną rolą, z "Przygód psa Cywila", ale akurat tego artysty nie sposób zaszufladkować. Krzysztof Litwin był artystą o wielu twarzach.

Krzysztof Litwin i Bej, czyli serialowy pies Cywil /INPLUS / East News

Od dziecka miał artystyczne ciągoty. W powojennej zawierusze jego rodzina znalazła się w Zakopanem, gdzie zaczął naukę w liceum plastycznym, u samego Antoniego Kenara. Po maturze zdał na wydział grafiki krakowskiej ASP, a dodatkowo szlifował warsztat na wydziale malarstwa.

Choć wykładowcy nie mogli się go nachwalić, Krzysztof Litwin nie zamierzał jednak spędzić reszty życia przed sztalugami. Miał sporo innych talentów. Dzięki temu, że dobrze grał na gitarze, trafił do słynnej Piwnicy pod Baranami. Był rok 1956.



A widownia szalała...

Początkowo pełnił w niej rolę gitarzysty i... kompozytora. "Komponowałem piosenki, ale nie znałem nut, więc gdzieś te wszystkie melodie się zawieruszyły" - tłumaczył.

To on był autorem muzyki m.in. do pierwszego "piwnicznego" hymnu "Leokadia", zaczynającego się od słów: "Ja ci śrubkę wkręcę w radio, o, Leokadio...". Szybko okazało się, że Litwin nie tylko komponuje, ale i śpiewa. Przebrany za egzotyczną piękność, w skąpym biustonoszu, występował z koleżankami w Tercecie Girls. A po kilku miesiącach wyszło na jaw, że drzemie w nim jeszcze talent komiczny.

Widzowie uwielbiali jego wygłaszane z miną niewiniątka pikantne monologi, a nawet scenki, w których jego rola sprowadzała się do paradowania po estradzie w jakimś fantazyjnym przebraniu.

"Wystarczyło że stanął na scenie nic jeszcze nie mówiąc, a widownia już szalała ze śmiechu" - wspominał jego "piwniczny" druh Andrzej Kobos. A Magdalena Sokołowska, kabaretowa partnerka, dodawała: "Z każdym tekstem, nawet najmarniejszym, potrafił zrobić cuda".

Dla kina Krzysztofa Litwina odkrył Wojciech Jerzy Has, powierzając mu w 1959 r. niewielką rolę w filmie "Wspólny pokój". Potem aktor pojawił się w epizodach w "Jak być kochaną", "Rękopisie znalezionym w Saragossie" i "Popiołach". Do zagrania pierwszoplanowej postaci (w komedii "Pieczone gołąbki" z 1966 r.) przekonał go dopiero Tadeusz Chmielewski. Od tego momentu kariera filmowa p. Krzysztofa nabrała tempa.