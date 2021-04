Krzysztof Krawczyk nie żyje. Artyści i dziennikarze w poruszających słowach żegnają wokalistę

Na wieść o śmierci legendy polskiej muzyki rozrywkowej wiele znanych osób wyraziło swój smutek, a nawet rozpacz. Wśród nich są głównie artyści, którzy zetknęli się z nim na scenie, ale nie brakuje też aktorów, dziennikarzy, celebrytów - zadeklarowanych fanów twórczości Krzysztofa Krawczyka.

Krzysztof Krawczyk miał 74 lata AKPA

Krzysztof Krawczyk znany ze szlagierów: "Pamiętam Ciebie z tamtych lat", "Jak minął dzień", "Byle było tak", "Parostatek", "Mój przyjacielu", "Chciałem być" czy "Trudno tak (razem być nam ze sobą...)", zmarł w poniedziałek, 5 kwietnia, w szpitalu, do którego trafił po zasłabnięciu.

Wcześniej leczył się na Covid-19 i w sobotę przed Wielkanocą, został zwolniony do domu. Miał 74 lata.



W poniedziałek po południu przyjaciel i menadżer Krzysztofa Krawczyka - Andrzej Kosmala - zamieścił na Facebooku wpis - "Zmarł Krzysztof Krawczyk R.I.P.".

Aktorka Anna Korcz, napisała, że wiadomość o kolejnym odejściu jest najokropniejszym doświadczeniem życia i nie umie sobie z tym uczuciem poradzić. "To tak, jakby ktoś opróżnił i zdematerializował całą mnie, przy nieludzkich cierpieniach, to tak... jakbym zniknęła w bólach i nikt nie mógłby mi pomóc, to tak..., jakby całe ciało płonęło przy jednoczesnym poczuciu bezmiaru zimna... (...)". Aktorka zaznaczyła, że pożegnała już wielu bliskich, ale... "właściwie nie pożegnałam, ponieważ mój mały umysł nie przyjmuje do wiadomości "informacji", że już nigdy ich nie spotkam", wyznała. Krzysztof Krawczyk w jej życiu to: "Kilka dekad radości. Wiele zaliczonych parkietów z olbrzymim uśmiechem przy dźwiękach jego utworów. Czas małej dziewczynki, panienki, aż wreszcie dojrzałej kobiety. Zawsze lubiłam jego muzykę. Przynosiła mi lekkość bytu! Panie Krzysztofie... Bardzo mi smutno!!! Do zobaczenia przy kieliszeczku i... na parkiecie" - zakończyła.



Aktor Piotr Gąssowski wspomniał, że był bardzo dumny 25 lat temu, gdy Krawczyk zaproponował mu "przejście na ty". "Ochrzaniał mnie, gdy przy kolejnych spotkaniach zaczynałem od słów "Panie Krzysztofie" (...). Taki właśnie był ten Wielki Artysta! Ruszaj Krzysiu w swój ostatni "piękny rejs".

Dziennikarz, prezenter i pisarz Mariusz Szczygieł, na wieść o śmierci Krzysztofa Krawczyka, opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie artysty z lat 80. W poście napisał, że jako "wczesny nastolatek", miał kompleksy, że nie wygląda jak Krawczyk. "Rok 1980, ideał męskiej urody to był właśnie K.K. Dokładnie taki jak na tym zdjęciu. Tak też wyglądał wtedy mój brat cioteczny Marek Szczygieł z Gościcina pod Wejherowem. Kiedy przyjechał do nas z narzeczoną, byłem dumny, że chodzę po Złotoryi z Krawczykiem" - wyjawił Szczygieł. I dodał: "Wujek Kazik, który wtedy, jak mój tata, pracował na budowie, przyniósł wiadomość: chłopaki stawiają willę Krawczykowi w Szklarskiej Porębie. I codziennie przywozi im skrzynkę piwa. Szok! Taki gwiazdor, a taki ludzki. Szanuje człowieka pracy. Wujek Kazik bywał u nas często, a w telewizji często występował Krawczyk. Za każdym razem słyszałem więc jak budował dom z piwem. Krawczyk był ikoną mojego dzieciństwa".

W końcu Mariusz Szczygieł spotkał Krawczyka osobiście, zapowiadał go na koncercie 24 lata temu (Z Pauliną Smaszcz). I spotkanie to wiąże się z ciekawą anegdotą. "Transmitowała rzecz telewizja", wspomniał Szczygieł. "Krzyczymy... "przed państwem Krzysztof Krawczyk!". A jego i żony, która wtedy już śpiewała u niego w chórkach, nie ma. Nie wychodzą. W słuchawkach słyszę: "zapowiedz band, niech zagra cokolwiek". Powiedziałem, że sprawdzę, gdzie nam gwiazda się zgubiła. Idę do garderoby, spietrany, bo uważałem, że za powodzenie koncertu w świadomości widzów odpowiadają konferansjerzy, pukam, cisza. Ale słyszę, że ktoś tam jest. Pukam, naciskam klamkę, a w środku pan Krzysztof z żoną i kimś jeszcze klęczą i kończą się modlić.

"Wiem, już czas - powiedział. - Ale bez modlitwy, nic by się nam nie udało". "A co ja mam teraz powiedzieć publiczności?" - spytałem. "Sam powiem, zobaczysz". No i powiedział, że prosi o wybaczenie, modlitwa musiała wybrzmieć do końca, bo jak się pomodli, to lepiej śpiewa" - dokończył Mariusz Szczygieł.