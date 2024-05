Gary Oldman tłumaczy się z krytyki swej roli w "Harrym Potterze"

Pod koniec 2023 roku Gary Oldman wyznał w podcaście "Happy Sad Confused", że zagrał Syriusza Blacka w filmowej serii "Harry Potter" w sposób "mierny". Jego słowa bardzo nie spodobały się fanom cyklu.

"Może gdybym czytał książki, tak jak Alan Rickman [odtwórca roli Severusa Snape'a - red.] i gdybym się w ten sposób przygotował na to, co nadchodzi, to szczerze uważam, że zagrałbym tę rolę inaczej" - powiedział aktor Joshowi Horowitzowi w podcaście.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jesse Eisenberg o swoich polskich korzeniach Polsat News

Goszcząc na festiwalu w Cannes, gdzie wyświetlono jego najnowszy film - "Parthenope" w reżyserii Paolo Sorrentino, Gary Oldman postanowił się wytłumaczyć. Podkreślił, że nie chciał urazić fanów sagi o młodym czarodzieju.

"Na pewno nie chciałem być niemiły"

"Nie miałem na myśli zniechęcania kogokolwiek, kto jest fanem Harry'ego Pottera. Chodziło mi o to, że jak każdy inny artysta zawsze jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o własną pracę. (...) Na pewno nie chciałem być niemiły dla ludzi, którym podoba się ten film" - wypowiedź Oldmana cytuje PAP (za portalem "Deadline").

"Zaczynając pracę nad filmem, znałem tylko jedną książkę z całej serii. To miałem na myśli, mówiąc tamte słowa" - dodał aktor.

Gary Oldman wystąpił jako Syriusz Black w tych częściach serii: "Harry Potter i więzień Azkabanu" (2004), "Harry Potter i Czara Ognia" (2005), "Harry Potter i Zakon Feniksa" (2007) oraz "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" (2011).