Król Karol III na premierze "Gladiatora II". Spotkał się z gwiazdami filmu

Organizatorami wydarzenia były wytwórnia Paramount Pictures i organizacja Film and TV Charity, która obchodziła w tym roku stulecie swego istnienia. Przyjęcie z tej okazji odbyło się kilka godzin przed pokazem filmu. Wówczas królowa Kamila towarzyszyła jeszcze swemu mężowi. Na pokaz udał się jednak sam.

Przy okazji premiery brytyjski monarcha spotkał się z twórcami i gwiazdami "Gladiatora II". Wśród nich byli reżyser Ridley Scott oraz aktorzy Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen i Pedro Pascal.

"Gladiator 2". Kiedy polska premiera?

"Gladiator II" wejdzie do polskich kin 15 listopada 2024 roku. Bohaterem filmu jest dorosły już Lucjusz (Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza. Gdy walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na wędrówkę do Rzymu, by pomścić bliskich.

Budżet widowiska robi wrażenie. Kontynuacja oscarowej produkcji z 2000 roku ponoć kosztowała aż 310 milionów dolarów, zostając tym samym jednym z najdroższych obrazów w historii kina.

Pierwsze zagraniczne recenzje wskazują, że film spełnił wszystkie oczekiwania. Wielokrotnie podkreśla się wspaniałą kreację w wykonaniu Denzela Washingtona. Recenzenci przewidują, że zgarnie on Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. "Swoboda Washingtona w tej roli sprawia widzom czystą przyjemność: każdy gest wykonuje z łatwością, każda kwestia ma nieoczekiwany rozmach. Niestety, jest tak dobry, że przyćmiewa resztę obsady" - czytamy w Daily Telegraph.