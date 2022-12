Kirstie Alley urodziła się 12 stycznia 1951 roku w Wichita, w stanie Kansas. Po ukończeniu liceum przeprowadziła się do Los Angeles, by pracować jako architekt wnętrz. Jej celem było także zgłębienie tajemnic kościoła scjentologicznego, do którego dołączyła w 1979 roku. W 1982 r. zaliczyła swój debiut w filmie "Star Trek II: Gniew Khana". Na małym ekranie zagościła rok później w sitcomie "Masquerade".

Kristie Alley: Od Patricka Swayze do Johna Travolty

Na przestrzeni lat zagrała w wielu serialach, takich jak: "Statek miłości", "Rozpalić Cleveland", "Sekrety Weroniki". Wielką sławę zyskała dzięki udziałowi w "Północ-Południe", który do dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych seriali wyemitowanych w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Fabuła produkcji była osnuta wokół losów i przyjaźni dwóch bohaterów - Orry’ego Maina i George’a Hazarda. Młodzi mężczyźni spotykają się dwadzieścia lat przed wybuchem wojny secesyjnej w Akademii Wojkowej West Point i szybko stają się najlepszymi przyjaciółmi.

Zdjęcie Patrick Swayze i Kristie Alley w serialu "Północ-Południe" / ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content / Getty Images

W obsadzie "Północ - Południe" znaleźli się m.in. Patrick Swayze (Orry Main), James Read (George Hazard), Lesley-Ann Dowd (Madeline), Wendy Kilbourne (Constance), Kirstie Alley (Virgilia). Dla Patricka Swayzego serial okazał się trampoliną do sławy.

W 1987 r. dołączyła do obsady sitcomu "Zdrówko". Widzowie ją pokochali. "Iskry latały" - mówił w wywiadzie ekranowy partner Alley, Ted Danson. Losy ich bohaterów przykuwały uwagę widzów do końca serialu (1993 r.).

Serca publiczności podbiła również w filmowej trylogii "I kto to mówi" . Zagrała w niej naiwną księgową, która zachodzi w ciążę w wyniku romansu ze swoim szefem. Ponieważ ten nie chce zostawić swej rodziny, kobieta zostaje samotną matką. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi jej grany przez Johna Travoltę James, taksówkarz, który pomógł jej dostać się do szpitala. Mimo mieszanych recenzji, film z 1989 roku okazał się kasowym hitem, zarabiając prawie 300 milionów dolarów na całym świecie. Kolejne dwie części pojawiły się w 1990 i 1993 roku, zyskując jednoznacznie negatywne recenzje.

Z kolei w 1995 roku także wystąpiła w popularnej komedii familijnej "Czy to ty, czy to ja?" z bliźniaczkami Olsen w rolach głównych.



Ostatnią rolą Alley pozostaje telewizyjny dramat "You Can’t Take My Daughter" (2020), w którym zagrała wraz z Lyndsey Fonsecą ("Nikita").



Aktorka zmarła 5 grudnia w wieku 71 lat. "Chociaż była ikoną na ekranie, była jeszcze bardziej niesamowitą mamą i babcią" - napisały jej dzieci, dodając, że "dopiero niedawno" Alley odkryła, że ma raka jelita grubego. Aktorka rozpoczęła też leczenie w klinice Moffitt Cancer Center w miejscowości Tampa.