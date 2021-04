Kristen Wiig w filmie o przyrodnich siostrach Kopciuszka

Produkowany przez Amy Poehler animowany musical Netfliksa "Steps", który ma opowiadać o przyrodnich siostrach Kopciuszka, nie będzie jedyną produkcją, której głównymi bohaterkami będą te właśnie postaci. Jak informuje portal "Deadline", autorki komedii "Barb and Star Go to Vista Del Mar", Kristen Wiig i Annie Mumolo, pracują nad podobnym, niezatytułowanym jeszcze filmem, produkowanym przez studio Disneya.

Po sukcesie zwariowanej wakacyjnej komedii "Barb and Star Go to Vista Del Mar", Kristen Wiig i Annie Mumolo napiszą scenariusz filmu o przyrodnich siostrach Kopciuszka. Projekt ten jest jeszcze w tak wczesnym stadium przygotowania, że na obecną chwilę nie wiadomo, czy obydwie aktorki pojawią się w nim również na ekranie. Według źródeł, na które powołuje się portal "Deadline", nawet jeśli wystąpią, to raczej na pewno nie w rolach przyrodnich sióstr, gdyż w nie mają wcielić się młodsze aktorki.



Komedia Wiig i Mumolo ma być baśniowym musicalem opowiedzianym z punktu widzenia złych przyrodnich sióstr Kopciuszka. Poznamy historię życia Anastazji i Gryzeldy Tremaine począwszy od ich dzieciństwa aż po dorosłość, kiedy to starają się zachować dziedzictwo swojej rodziny. Projekt znajduje się aktualnie na etapie pisania scenariusza. Duet Wiig/Mumolo to aktorki i scenarzystki nominowane do Oscara za scenariusz filmu "Druhny".

Planowany film o przyrodnich siostrach Kopciuszka to jeden z wielu projektów studia Disneya, w których na pierwszy plan wyłaniają się drugoplanowe postaci z klasycznych bajek Disneya. Po "Czarownicy" z Angeliną Jolie w roli tytułowej, na premierę czeka już film "Cruella", w którym w roli głównej występuje Emma Stone. W przygotowaniu jest też serial "Gaston and LeFou", który będzie prequelem "Pięknej i Bestii". Swoje role z filmu z Emmą Watson w roli głównej powtórzą Luke Evans i Josh Gad.

Film Wiig i Mumolo nie jest jedynym projektem, którego bohaterkami będą przyrodnie siostry Kopciuszka. Inny dla Netfliksa wyprodukuje Amy Poehler. Film zatytułowany "Steps" wyreżyseruje Alyce Tzue ("Soar"), a jego scenariusz napisała RIki Lindhome ("Ostatni dom po lewej", "The Wolf of Snow Hollow"). Muzykę do filmu "Steps" oraz wykorzystane w nim piosenki skomponują Lindhome i Kate Micucci tworzące komediowy duet Garfunkel i Oates. Produkcja ma postawić na głowie znaną opowieść o Kopciuszku. Siostry nie zostaną przedstawione w tej produkcji jako osoby podłe i złe do szpiku kości. Przeciwnie, będą bohaterkami pozytywnymi.

A już 16 lipca tego roku do kin trafi musical "Cinderella", w którym w rolę Kopciuszka wcieli się Camila Cabello.