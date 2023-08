W ostatnich latach Wiig nieustannie współpracuje z Annie Mumolo, z którą napisała scenariusz komedii "Druhny". Panie mają na koncie zwariowaną komedię "Barb i Star jadą do Vista Del Mar" (2021), pracują też nad baśniowym musicalem o przyrodnich siostrach Kopcuszka, w którym poznamy historię życia Anastazji i Gryzeldy Tremaine począwszy od ich dzieciństwa aż po dorosłość, kiedy to starają się zachować dziedzictwo swojej rodziny.

Głos aktorki po raz kolejny usłyszymy też w następnej odsłonie animowanej serii "Jak ukraść Księżyc", gdzie użycza go postaci Lucy. Wiig pracuje też nad serialem "MacGruber 2" realizowanym dla platformy streamingowej Peacock.

Gwiazda wystąpi też w filmie "The Husbands", będącym adaptacją powieści pod tym samym tytułem autorstwa Chandler Baker. Ta książka to łakomy kąsek dla filmowców - wcześniej znalazła się ona na prestiżowej liście bestsellerów gazety "The New York Times". Baker będzie autorką scenariusza filmowej adaptacji swojej książki, co będzie jej debiutem w tej dziedzinie.

Bohaterką książki "The Husbands" jest przepracowana matka, która szuka domu na przedmieściach. Spotyka tam grupę wpływowych kobiet, których mężowie są dla nich ogromnym wsparciem. Kobieta zgadza się zająć sprawą śmierci męża jednej z mieszkanek tych podmiejskich rezydencji. Wkrótce na jaw może wyjść nie tylko sekret jej własnego małżeństwa, ale też tajemnica skrywana przez mieszkańców tej sielankowej okolicy.