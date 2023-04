Nominowana do Oscara za kreację księżnej Diany w filmie "Spencer" Kristen Stewart będzie gwiazdą komedii "Sacramento", w której wystąpi u boku swojego byłego partnera, znanego z serialu "This is Us" Michaela Angarano . W obsadzie filmu są również Michael Cera oraz narzeczona Angarano i matka jego syna, Maya Erskine.



Reklama

"Sacramaneto": Gwiazdy w komedii drogi

Bohaterami "Sacramento" są Rickey (Michael Angarano) i Glenn (Michael Cera), przyjaciele, którzy wspólnie wybierają się w podróż z Los Angeles do Sacramento. W jej trakcie na jaw wychodzą dawne konflikty, które stawiają pod znakiem zapytania przyszłość ich znajomości.



Kristen Stewart wcieli się w filmie w Rosie, żonę Glenna, a Erskine w Tallię, żonę Rickeya. W filmie zobaczymy także Rosalind Chao. Z kolei A.J. Mendez i Iman Karram zagrają dawnych zawodników sztuk walki, za sprawą których Rickey i Glenn docenią wartość łączącej ich przyjaźni.



Michael Angarano nie tylko zagra jedną z głównych ról, ale także wyreżyseruje film. Jest też współautorem scenariusza, który napisał wraz z Chrisem Smithem. Ponadto będzie pełnił obowiązki producenta.



Stewart była związana z Angarano od 2005 do 2009 roku. Poznali się na planie filmu "Ucieczka w milczenie". Po ich zerwaniu aktorka nawiązała głośny romans na planie serii "Zmierzch" z Robertem Pattinsonem .