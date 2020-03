Krakowski Festiwal Filmowy: Między nami facetami

Jak wygląda życie mężczyzn w zamkniętych hermetycznych społecznościach? Czy łatwo być współczesnym Don Kichotem? Czy kryzys wieku średniego rzeczywiście istnieje i czy dzisiejszy facet ma prawo do słabości? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć filmy dokumentalne tegorocznej sekcji pozakonkursowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego - Gdzieś w Europie.

Kadr z filmu "Najszczęśliwszy facet świata" /materiały prasowe

- W tym roku sekcję “Opowieści ze świata" poświęciliśmy w całości kobietom i opowieściom o problemach, z którymi łączy się dla nich współczesny świat. W zupełnie naturalny sposób filmy wybrane do cyklu “Gdzieś w Europie" skupiły się na męskich historiach z różnych zakątków Starego Kontynentu. Jesteśmy ciekawi, czy widzowie odnajdą w tych obrazach swoje własne odbicia - mówi Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Gdzie mogliby mieszkać najszczęśliwsi mężczyźni w Europie? Oczywiście w Finlandii. Czy tak rzeczywiście jest? Reżyser filmu “Najszczęśliwszy facet świata" Joonas Berghall (współtwórca głośnej “Pary do życia"), czerpiąc z własnych doświadczeń, a także ukazując losy kilku innych Finów, zdaje się przedstawiać szerszy społeczny obraz. Kłopoty w szkole, traumy służby wojskowej, walka o opiekę nad dziećmi, wypalenie zawodowe, uzależnienia, a w końcu ryzyko przedwczesnej śmierci spowodowanej problemami zdrowotnymi to tylko motywy do pełnych emocji i wzruszeń opowieści o niezbędnej do życia miłości i empatii.

Wideo The Happiest Man on Earth trailer

Na przeciwległym krańcu Europy, nad brzegiem Morza Egejskiego leży niezwykła Republika Mnichów - Athos. Jej mieszkańcy żyją w surowych warunkach, nierzadko w odosobnieniu. Trudnią się rolnictwem, handlem, rybołówstwem. Dbają też o swoje rozległe klasztory za pomocą tradycyjnych rzemiosł. Film “Gdzie jesteś, Adamie?" jest fascynującą opowieścią o całkowicie niespotykanym sposobie życia w kwitnącej społeczności monastycznej półwyspu, do którego kobiety nie mogą się zbliżać na odległość mniejszą niż 500 m.

Wideo Where are you, Adam? official trailer

Constant Kusters to kontrowersyjny przywódca skrajnie prawicowej partii politycznej The Dutch Peoples-Union (nl: Nederlandse Volks-Unie) i bohater dokumentu “Nasz kraj ojczysty". Codzienne życie jego, jego rodziny, a także przyjaciół ukazuje przemiany i tendencje, które rozwijają się w wielu europejskich krajach. W jakim stopniu historia narodowa może prowadzić do rosnącego strachu przed “obcymi"? Film jest wyrazistym obrazem holenderskiego społeczeństwa i jego relacji z “innymi".

Wideo Our Motherland trailer

Zestawienie zamyka film “Belfer", który wydaje się być filmową i współczesną wersją “Siłaczki" Żeromskiego. Osobliwy nauczyciel matematyki z Transylwanii staje się lokalnym Don Kichotem kiedy porzuca konwencjonalny system edukacji i otwiera prywatną szkołę we własnym dwupokojowym mieszkaniu. Przez cały rok szkolny śledzimy jego walkę i wytrwałość w przywracaniu pasji uczenia się i usilnych prób zmiany życia jego uczniów na lepsze.



Wideo Teach / AFF 2019

Wyrazistych męskich bohaterów nie brakuje też w innych filmach, które zaprezentowane będą na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Wśród nich na uwagę zasługuje film “Współczesny mężczyzna", który zobaczymy w sekcji Fokus na Danię. Bohaterem filmu jest młody, ambitny skrzypek i popularny model Charlie Siem, który pozornie ma wszystko i na pierwszy rzut oka wiedzie idealne życie. Czy rzeczywiście?



W duńskiej sekcji poznamy także niezwykle empatycznego barbera, Quasima i jego wyłącznie męskich klientów salonu fryzjerskiego (“U barbera"), a także Jana Grarupa - tytułowego “Fotografa wojny", jednego z najsłynniejszych i najczęściej nagradzanych duńskich fotoreporterów, który staje przed koniecznością zrównoważenia pełnego adrenaliny życia na wojennym froncie z rolą ojca czwórki dzieci i jedynego żywiciela rodziny.

Filmy sekcji “Gdzieś w Europie. Chłopaki też płaczą":

“Nasz kraj ojczysty"/ “Our Motherland", reż. Shamira Raphaela, 73’, Holandia, 2019

“Belfer"/ “Teach", reż. Alex Brendea, 82’,Rumunia, 2019



“Najszczęśliwszy facet na świecie" / “The Happiest Man in the World", reż. Joonas Berghall, 85’, Finlandia, 2020

“Gdzie jesteś, Adamie?" / “Where Are You, Adam?", reż. Oleksandr Zaporoshchenko, 80’, Ukraina, 2019



60. Krakowski Festiwal Filmowy planowany jest w dniach od 31 maja - 7 czerwca 2020.



"W oparciu o aktualny stan rzeczy nie przewidujemy odwołania, ani przesunięcia terminu. W przypadku podjęcia decyzji o działaniach alternatywnych w związku z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 niezwłocznie zostanie powiadomiona o tym zarówno opinia publiczna, jak i wszyscy bezpośrednio zainteresowani festiwalem, a rozważane kroki będą poczynione z najmniejszą szkodą dla uczestników festiwalu, gości, a także producentów i twórców filmów. Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników festiwalu pozostają dla nas kwestią priorytetową" - poinformowali organizatorzy imprezy.