Krakowski Festiwal Filmowy: Krótko i na temat

W najstarszym konkursie Krakowskiego Festiwalu Filmowego rywalizują projekty najbardziej zróżnicowane stylistycznie. W tym roku o Złotego Smoka, rekomendację do Europejskiej Nagrody Filmowej oraz uproszczoną ścieżkę do Oscara zabiegać będzie 12 filmów dokumentalnych, 11 fabularnych i 13 animacji, łącznie 36 tytułów, a wśród nich 5 produkcji polskich. Na widzów czekają fascynujące opowieści z całego świata, zamknięte w formacie nieprzekraczającym 30 minut.

Reklama

Animacja "Za późno" Kingi Syrek jest filmowym hołdem aktorce Edie Sedgwick /materiały prasowe

Filmy animowane

Reklama

Najsilniejszą reprezentację rodzimej produkcji stanowią twórcy animacji. Swój najnowszy film zaprezentuje Zbigniew Czapla, laureat Krakowskiego Festiwalu Filmowego z 2017 roku. Charakterystyczne, rozpoznawalne już w pierwszych kadrach obrazy z filmu "On Time" zabiorą nas w podróż do Japonii. "Za późno" Kingi Syrek jest filmowym hołdem aktorce Edie Sedgwick w pięćdziesiątą rocznicę jej śmierci i pierwszym animowanym filmem poświęconym muzie Andy’ego Warhola i Boba Dylana. Z kolei "Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu" Tomasza Siwińskiego już w fazie projektu została nagrodzona za pitching na Animated in Poland podczas 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Akcja filmu rozgrywa się 1962 roku, na Śląsku, podczas zimy stulecia, gdzie w szarej rzeczywistości rozkwita miłość górnika do operatorki dźwigu.

W konkursie zobaczymy także najlepsze animacje z Korei Południowej, Kosowa, Indii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. "Film animowany jest uprzywilejowanym gatunkiem. Pandemia nie miała tu tak silnego wpływu na proces produkcji jak w przypadku innych gatunków filmowych. Powód jest prosty: kameralność produkcji, która i tak w wielu przypadkach już przed pandemią odbywała się online. Natomiast w kontekście pandemii dodatkowego znaczenia nabrały niektóre poruszane przez autorów tematy. Wzmocnił się ich emocjonalny odbiór ze względu na poczucie straty części naszych aktywności i tęsknotę, którą wywołuje ich przypomnienie" - podkreśla kuratorka sekcji animowanej, Wiola Sowa.

Zdjęcie „Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu” Tomasza Siwińskiego to jedna z polskich animacji, która powalczy o Złotego Smoka / materiały prasowe

Filmy fabularne

Wśród krótkometrażowych filmów fabularnych w konkursie międzynarodowym znalazł się film Adriana Apanela "Stancja", który został wybrany z ponad 1000 zgłoszonych na festiwal fabuł z całego świata. To opowieść o młodym mężczyźnie, który trafia do tajemniczej stancji z zamiarem wynajęcia pokoju. Z każdym zwiedzanym pomieszczeniem i kolejnym poznanym lokatorem miejsce wydaje się coraz dziwniejsze.

"Rok pandemiczny odcisnął swoje wyraźne piętno na krótkich fabułach. W sposobie inscenizacji i w podejmowanych tematach często widać ograniczenia, z którymi twórcy musieli się mierzyć. Kameralność zaczęła przeważać nad rozmachem. W zgłoszonych opowieściach swoje odzwierciedlenie znalazł niepokój, który towarzyszył całemu światu przez ostatnie miesiące. Jest w nich rodzaj zagubienia i niepewności, samotności. Nie zmieniło się jedno: tematyczne i realizacyjne poszukiwania nadal rozchodzą się w bardzo różnych kierunkach" - podsumowuje kuratorka sekcji fabularnej, Dagmara Romanowska.

Zdjęcie Fotos z filmu "Stancja" / materiały prasowe

"Pandemia nie zdominowała ani zgłoszeń, ani naszych finalnych wyborów, choć - oczywiście - pojawiła się w nich, jak chociażby w filmie 'Azbest'. W tym roku wśród tytułów konkursowych widzowie odnajdą więcej niż w latach minionych produkcji gatunkowych: jest tu i mroczna groteska (wspomniana powyżej 'Stancja'), przewrotne filmy gangsterskie ('Brutal', 'Zza szyby'), a nawet subtelny melodramat ('Jesteś tutaj')".

Filmy dokumentalne

"Solar Voyage" Adama Żądły jest jedynym polskim krótkometrażowym dokumentem w międzynarodowym konkursie. Bohater filmu to Mirek Lech, kontrowersyjny geniusz i wizjoner, który postanawia opuścić rodzinny Pcim i wyruszyć w podróż, by znaleźć miłość i pracę w elektrowni słonecznej w Afryce.

“Szukaliśmy pełnokrwistych bohaterek i bohaterów, wielowymiarowych opowieści i nieoczywistości. A gdy jeszcze tej niebagatelnej treści towarzyszyła dojrzała forma, nie szczędziliśmy komplementów" - wspomina pracę Maciej Gil, selekcjoner Krakowskiego Festiwalu Filmowego. A co jeszcze zobaczymy w konkursie? Obejrzymy jeden z najbardziej pandemicznych filmów w tegorocznym programie "Blokadę", opowieść o boskich cudach na pastwiskach w Rumunii ("Bóg tutaj był!"), historię niezwykłej więzi czwórki rodzeństwa w Iranie ("Rodzeństwo") i portret zdeterminowanej saperki rozbrajającej miny na Saharze ("Kobieta i śmierć").



Zdjęcie "Bóg tutaj był!" opowiada o boskich cudach na pastwiskach w Rumunii / materiały prasowe

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej aż w trzech kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument), a także w kategorii pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Laureaci Złotego i Srebrnych Smoków mają skróconą ścieżkę do oscarowej selekcji. KFF rekomenduje również filmy do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

61. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie w dniach od 30 maja do 6 czerwca 2021 w krakowskich kinach oraz online.

Filmy zakwalifikowane do międzynarodowego konkursu krótkometrażowego

KRÓTKOMETRAŻOWE FILMY ANIMOWANE

"Clara z wąsem" / “Clara with a Mustache", reż. Ilir Blakcori , 10 min. Kosowo 2021

"Kat w domu" / “The Hangman at Home", reż. Michelle Kranot, Uri Kranot, 14 min. Dania, Francja, Kanada 2021

"Kwestia smaku" / “Affairs of the Art" , reż. Joanna Quinn, 16 min., Wielka Brytania, Kanada 2021

"Matka" / “Mother", reż. Subarna Das, 5 min., Indie 2020

"Miłego psa!" / “Have a Nice Dog!", reż. Jalal Maghout, 13 min., Niemcy, Syria 2020

"Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu" / “Love in Times of Coal-Based Economy", reż. Tomasz Siwiński, 12 min., Polska, Chorwacja 2021

"On Time", reż. Zbigniew Czapla, 5 min., Polska 2021

"Ostatni matador" / “The Last Matador", reż. Katariina Lillqvist, 7 min., Finlandia 2020

"Powrót" / “Comeback", reż. Vladimir Leschiov, 8 min., ŁotwaLitwa 2021

"Szałwia o dziewiątej" / “Salvia at Nine", reż. Nari Jang, 7 min., Korea Południowa 2020 "Za późno" / “Too Late", reż. Kinga Syrek, 16 min. Polska 2021

"Zły nastrój" / “Bad Mood", reż. Loris Giuseppe Nese, 12 min., Włochy 2020

"Z ukrycia" / “Hide", reż. Daniel Gray, 11 min., Węgry, Francja, Kanada 2020

KRÓTKOMETRAŻOWE FILMY FABULARNE

"Azbest" / “Asbestos", reż. Javier Marco, 18 min. Hiszpania 2020

"Białe święta" / “Like the Ones I Used to Know", reż. Annie St-Pierre , 18 min., Kanada 2021

"Branka" , reż. Ákos K Kovács, 24 min., Węgry, Serbia 2021

"Brutal" / “Rough", reż. Declan Lawn, Adam Patterson, 13 min., Irlandia 2020

"Chodź tu" / “Come Here", reż. Marieke Elzerman, 26 min., Belgia 2020

"Georgia", reż. Jayil Pak, 30 min., Korea Południowa, USA 2020

"Jesteś tutaj" / “You Are Here", reż. Orkhan Abulov, 24 min., Rosja 2020

"Powrót do domu" / “Homecoming", reż. Raffi Movsisyan, 19 min., Armenia 2020

"Stancja" / “The Last Room On the Left", reż. Adrian Apanel, 30 min., Polska 2021

"W ciemności" / “In the Dark", reż. Mehdi Zarei, 12 min., Iran 2020

"Zza szyby" / “The Danger in Front", reż. Alexis Chartrand , 17 min., Kanada 2020

KRÓTKOMETRAŻOWE FILMY DOKUMENTALNE

"Blokada" / “Locked Out", reż. Julien Goudichaud, 24 min., Francja 2020

"Bóg tutaj był!" / “God Was Here!", reż. Raluca Lupascu, 27 min., Holandia 2020

"Joe Buffalo", reż. Amar Chebib, 16 min., Kanada 2020

"Kiedy byliśmy łobuzami" / “When We Were Bullies", reż. Jay Rosenblatt, 30 min. USA, Niemcy 2021

"Kobieta i śmierć" / “Mutha & The Death of Ham-ma Fuku", reż. Daniel Suberviola, 26 min. Hiszpania 2020

"Lody Mao" / “Mao's Ice Cream", reż. Brindusa Nastasa, Jialu Zhang, Annabella Stieren, 29 min., Chiny, Niemcy, Holandia 2020

"Mój wujek Tudor" / “My Uncle Tudor", reż. Olga Lucovnicova, 20 min., Belgia, Mołdawia 2021

"Rodzeństwo" / “Khoniyar's Children", reż. Arman Gholipour Dashtaki, 30 min. Iran 2020

"Solar Voyage", reż. Adam Żądło, 18 min. Polska 2021

"Włosy mamy" / “Mom’s Hair", reż. Alexey Evstigneev, 8 min., Rosja 2021

"Zeznania Any" / “Testimony of Ana", reż. Sachin Dheeraj Mudigonda, 24 min., Indie, USA 2020

"Żółwik" / “Snowy", reż. Kaitlyn Schwalje, 12 min., USA 2020