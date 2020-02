Krakowski Festiwal Filmowy: Fokus na Danię

Każdego roku w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego prezentowane są najnowsze dokumenty, filmy krótkometrażowe i animowane wybranego kraju. Tym razem specjalna sekcja Festiwalu poświęcona będzie Danii. Na krakowską publiczność czekają fascynujące pokazy filmowe oraz liczne wydarzenia towarzyszące i branżowe.

Jednym z filmów, które zobaczymy w sekcji Fokus na Danię, jest “Front grubych" /materiały prasowe

“Dania, to kolejny kraj basenu Morza Bałtyckiego, któremu przyjrzymy się bliżej" - mówi Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego festiwalu. “Tegoroczna selekcja dowodzi jednak, że duńscy twórcy, podobnie jak polscy filmowcy, chętniej wybierają się z kamerą poza granice swojego kraju. Różnorodność podejmowanych przez nich tematów zaskakuje i wciąga. W programie zobaczymy zarówno kilka portretów psychologicznych współczesnego człowieka, jak również fascynujące opowieści o odległych kulturach."

Reklama

W sekcji Fokus na Danię zobaczymy 7 pełnometrażowych dokumentów. Cykl otworzy “U barbera" (reż. Emil Langballe). Tytułowy Qasim to pełen pasji i talentu członek imigranckiej społeczności Vollsmose, który jednoczy młodych ludzi z sąsiedztwa, dając poczucie tożsamości, inspirację, nadzieję i...świetne fryzury. Ta niezwykle kolorowa i optymistyczna opowieść ukazuje też ciemne strony życia na obczyźnie, przepełnione uczuciem tęsknoty i wykluczenia.

Wideo Q's Barbershop Official Trailer

“Dziecko miłości" w reżyserii Evy Mulvad to także opowieść o emigrantach. Bohaterami tego dokumentu jest para irańskich uchodźców, Leila i Sahand, którzy z czteroletnim synem opuszczają w pośpiechu swój kraj, unikając grożącej im kary śmierci. Dramatyczna i trzymająca w napięciu ucieczka, walka z bezdusznymi urzędami i próby rozpoczęcia życia na nowo naznaczone są piętnem zakazanej miłości.



Wideo Love Child - Trailer

W programie pojawi się także inny dokument tej samej reżyserki. “Współczesny mężczyzna" porusza typowe dla naszych czasów zagadnienie pogoni za sukcesem, której efektem bywa często samotność. Bohaterem filmu jest młody, ambitny skrzypek i popularny model Charlie Siem, który pozornie ma wszystko i na pierwszy rzut oka wiedzie idealne życie.



Wideo A Mordern Man | Trailer

Niektórym udaje się jednak uwolnić spod presji społecznych, konwenansów i norm kulturowych. Tak dzieje się w przypadku bohaterek dokumentu “Front grubych" (reż. Louise Detlefsen, Louise Unmack Kjeldsen). To młode skandynawskie kobiety, które mają dość nienawiści do siebie, wstydu i z dumą mówią o sobie - grube. Stoją na czele rewolucji, która rodzi się w świecie skupionym na diecie i nieustających dążeniach do bycia “idealnym".



Wideo Fat Front - English trailer

Reżyser, Jannik Splidsboel w filmie “Z głębi lądu" przenosi widzów do Kimberley w zachodniej Australii, będącego domem wielu aborygeńskich społeczności, zatrzymując się nad losami kilkorga bohaterów. Przedstawiciele rdzennej ludności walczą o zachowanie tradycji kulturowych, a także zmagają się ze straszliwymi konsekwencjami okrutnej kolonizacji.



Wideo DREAMS FROM THE OUTBACK by Jannik Splidsboel | Trailer | GeoMovies

Jan Grarup to tytułowy “Fotograf wojny", jeden z najsłynniejszych i najczęściej nagradzanych duńskich fotoreporterów. W filmie Borisa Benjamina Bertrama staje przed koniecznością zrównoważenia pełnego adrenaliny życia na wojennym froncie, który z sukcesem dokumentuje od ćwierćwiecza, z rolą ojca czwórki dzieci i jedynego żywiciela rodziny. Ten psychologiczny portret ukazuje z góry skazaną na niepowodzenie wewnętrzną walkę bohatera.



Wideo Photographer of War - Trailer

Z kolei “Podróż zimowa" (reż. Anders Østergaard) koncentruje się na intymnych relacjach rodzinnych. Za pomocą unikatowych materiałów archiwalnych, a także ciekawych zabiegów postprodukcyjnych poznajemy losy Georga i Rosemarie Goldsmith, żydowskich muzyków, którzy niemalże w ostatniej chwili opuścili hitlerowskie Niemcy. W tym fascynującym filmie dokumentalnym główną postać odtwarza wybitny aktor Bruno Ganz i jest to jego ostatnia rola.

Ponadto, w międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych z najlepszymi produkcjami z całego świata zmierzy się inny duński film: “Kocham cię, tęsknię, mam nadzieję zobaczyć cię zanim umrę" / “I Love You I Miss You I Hope I See You Before I Die" (reż. Eva Marie Rødbro). To emocjonalny portret młodej kobiety żyjącej poniżej granicy ubóstwa i dzielącej dom z dziesięcioma innymi osobami na przedmieściach Colorado Springs. Subtelne oko kamery obserwuje jej nieustające zmagania z losem ale też ulotne chwile radości.

Wideo I Love You I Miss You I Hope I See You Before I Die Trailer | CPH:DOX 2020

W sekcji Kids&Youth. Kino dla młodych również nie zabraknie filmów z Danii. W programie dla najmłodszych widzów znajdą się zarówno duńskie filmy fabularne jak i animacje. Przedstawiciele branży filmowej Danii i Polski spotkają się także na wspólnej konferencji oraz wielu wydarzeniach specjalnych.

Partnerami sekcji Fokus na Danię są Danish Film Institute, Duński Instytut Kultury w Warszawie oraz Ambasada Królestwa Danii.