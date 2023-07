Krakow Summer Animation Days 2023: Kino pod Wawelem

Krakow Summer Animation Days: Co w programie?

Motywem przewodnim Krakow Summer Animation Days w roku 2023 będzie animacja społeczna. W trakcie trzech wieczorów zostaną zaprezentowane filmy animowane m. in. z Francji, Chorwacji, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Estonii.

Widzowie zobaczą krótkie metraże nagrodzone i wyróżnione podczas festiwali animacji: The Annecy International Animation Film Festival z Francji oraz MFF Etiuda&Anima.

Ponadto pokazane zostaną polskie animacje nagrodzone branżowymi nagrodami Stowarzyszenia Filmowców Polskich.



Zdjęcie Kadr z filmu "Było sobie morze" / materiały prasowe

W programie znajdą się także najnowsze pełnometrażowe animacje, m.in. "My Love Affair With Marriage" reż. Signe Baumane (USA, 2022) czy "No Dogs or Italians Allowed" reż. Alain Ughetto (Włochy, 2022).



Zdjęcie Kadr z filmu "No Dogs or Italians Allowed" / materiały prasowe

Wydźwięk obydwu tych animacji jest niezwykle osobisty. Animacja Signe Baumane jest opowieścią o akceptacji wewnętrznego kobiecego buntu. Natomiast film "No Dogs or Italians Allowed" łącząc poezję i realizm, małą i wielką historię, w oryginalnym i osobistym stylu animacji, opisuje bardzo ujmujące dzieło będące świadectwem włoskiej migracji.

Trzecią długometrażową animację, która będzie zaprezentowana to "My Grandfather's Demons" w reż. Nuno Beato (Portugalia, 2022) - animacja o więzach rodzinnych idealna dla całej rodziny.

Zdjęcie Kadr z filmu "My Grandfather's Demons" / materiały prasowe

Animacja społeczna to bardzo szerokie spektrum tematów, poruszające też treści społeczno-polityczne.

W trakcie Krakow Summer Animation Days (19-21 lipca) odbędą się także warsztaty dla młodzieży (16+) "Śladami królów polskich na Wawelskie wzgórze" prowadzone przez Darię Godyń i Jacka Złoczowskiego.

Szczegółowe informacje na stronie Krakow Summer Animation Days.



Zdjęcie Krakow Summer Animation Days 2023 / materiały prasowe