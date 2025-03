"Kos" i "Matki Pingwinów": najlepsze scenariusze wybrane! Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich 2025

Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich 2025 rozdane!

Po raz trzeci wręczono Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich wyróżniającym się, najwybitniejszym scenariuszom filmowym i serialowym minionego roku. Gala odbyła się 9 marca w Warszawie w klubie Pardon To Tu.



W kategorii najlepszy scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego zwyciężył Michał A. Zieliński GSP za "Kosa".



"Jestem początkujący. Na tej sali jest dużo scenarzystek i scenarzystów bardziej doświadczonych ode mnie. To środowisko, w którym mogłem się uczyć. Okazuje się, że tu jest mnóstwo osób, które chcą pomagać, tak po prostu - ktoś coś podpowie, ktoś coś przeczyta, poradzi, zbiera się doświadczenia, kontakty. Do 'Kosa' dołożyło się sporo osób. Chciałem im podziękować. Głosowaliście na mnie i to jest poważna nagroda. Teraz naprawdę trzeba się będzie zacząć starać. Uznaliście, że ze mnie może być coś więcej. Bardzo Wam dziękuję!" - powiedział Michał A. Zieliński.

Zdjęcie Michał A. Zieliński z nagrodą za najlepszy scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego "Kos" i Igor Brejdygant z zarządu Gildii Scenarzystów Polskich, fot. Katarzyna Średnicka / materiały prasowe

Wyróżnienie dla najlepszego scenariusza serialu fabularnego trafiło do Klary Kochańskiej-Bajon, Doroty Trzaski oraz Niny Lewandowskiej GSP za "Matki pingwinów".

"Ten serial pisałyśmy w zespole. Ja się od Was dopiero uczę. Pisanie scenariusza to jest totalnie niewdzięczna robota. Tym bardziej Was podziwiam, wyrażam szacunek i dziękuję za tę nagrodę. Dziewczyny, dziękuję, że wytrzymałyście ze mną. To był długi proces, wszystkiego się uczyłam. (...) Nikt nie wierzył, że z takiego tematu można zrobić komediodramat, dziękuję Netfliksowi. To jest nasza wspólna praca. Bardzo dziękuję!" - powiedziała Klara Kochańska-Bajon.

Nagrodą za Całokształt Twórczości uhonorowano wybitnego pisarza, reportażystę, scenarzystę i reżysera, Józefa Hena. Jego filmowy dorobek sięga 1958 roku, kiedy to napisał scenariusz do "Krzyża Walecznych" w reżyserii Kazimierza Kutza. Jako scenarzysta współtworzył również takie produkcje jak "Nikt nie woła", "Prawo i pięść", czy pamiętne seriale "Życie Kamila Kuranta" i "Królewskie sny". Dwukrotnie prezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, działacz ZAiKS, członek PEN Clubu, Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Odznaczony licznymi orderami i nagrodami za poszczególne sukcesy oraz za wpływ na polską kulturę.

Nagrody Specjalne za wkład w rozwój branży filmowej trafiły do Macieja Ślesickiego, reżysera, scenarzysty, producenta oraz założyciela Warszawskiej Szkoły Filmowej, za stworzenie festiwalu dla scenarzystek i scenarzystów Script Fiesta.

"Zawsze mówię moim studentom, że w filmie są dwa najważniejsze elementy - aktorzy i scenariusz. Dlatego ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna. Dlatego zrobiłem Script Fiestę i dlatego uważam, że prace scenarzystów należy doceniać. Moim studenci co prawda mi nie wierzą, a szczególnie ci z reżyserii, ale będę się tego trzymał. W dobie rewolucji, bigtechów, platform i sztucznej inteligencji, naprawdę musimy trzymać się razem. Bardzo Wam za tę nagrodę dziękuję i zawsze możecie na mnie liczyć" - powiedział wzruszony Maciej Ślesicki, odbierając nagrodę.



Zdjęcie Agnieszka Kruk z zarządu Gildii Scenarzystów Polskich i Maciej Ślesicki z Nagrodą Specjalną za wkład w rozwój branży filmowej, fot. Katarzyna Średnicka / materiały prasowe

Nagrodę Specjalną otrzymały również Katarzyna Warzecha i Elżbieta Benkowska, członkinie Zarządu Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, za zwycięską walkę o tantiemy z Internetu dla twórców i aktorów.

Zdjęcie Katarzyna Warzecha i Elżbieta Benkowska z Nagrodą Specjalną, fot. Katarzyna Średnicka / materiały prasowe

Laureaci i nominowani do Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich

Najlepszy scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego



"Kos" - Michał A. Zieliński GSP - LAUREAT

"Minghun" - Grzegorz Łoszewski GSP

"Rzeczy niezbędne" - Kamila Tarabura, Katarzyna Warnke

"Sezony" - Tomasz Walesiak GSP, Michał Grzybowski

"Strefa interesów" - Jonathan Glazer

"Tyle co nic" - Grzegorz Dębowski

Najlepszy scenariusz serialu fabularnego



"Matki Pingwinów" - Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska GSP - LAUREATKI

"Idź przodem, bracie" - Kacper Wysocki

"Lady Love" - Ewa Popiołek GSP, Dorota Jankojć-Poddębniak GSP

"Rojst. Millenium" - Kasper Bajon, Jan Holoubek

"Śleboda" - Katarzyna Golenia GSP, Karolina Frankowska GSP

Zdjęcie Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska i Nina Lewandowska z nagrodą za najlepszy scenariusz serialu fabularnego, fot. Katarzyna Średnicka / materiały prasowe



W zeszłym roku laureatami Nagród GSP zostali Jakub Rużyłło za scenariusz serialu "1670" oraz Michał Kwieciński i Michał Matejkiewicz za scenariusz filmu "Filip".

Z kolei Nagrodę za Całokształt Twórczości otrzymał Andrzej Mularczyk, autor niezapomnianej sagi o rodzinach Kargulów i Pawlaków "Sami swoi" oraz scenarzysta ponad 40 filmów i seriali. Natomiast Nagrodę Specjalną dostał Michał Komar, scenarzysta i wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich, przyznawane od trzech lat, mają na celu promowanie pracy scenarzystek i scenarzystów oraz podkreślenie ich roli w procesie twórczym. Gildia, działająca od ponad pięciu lat, konsekwentnie broni praw twórców i dba o ich pozycję zawodową. Przewodniczącym GSP jest Maciej Sobczyk, który w zeszłym roku zastąpił na tym stanowisku Ilonę Łepkowską, obecnie honorową przewodniczącą Gildii.