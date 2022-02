"Wielu odradzało nam robienie tego filmu. Wielu nie wierzyło, że go zrobimy. Wielu wciąż twierdzi, że daliśmy się przekupić. Przedstawiamy pierwszy oficjalny zwiastun naszego filmu dokumentalnego o aferach Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych" - czytamy w opisie zwiastunu w serwisie YouTube.

"Te sprawy wciąż nie są wyjaśniane. Przed sąd trafiają tzw. słupy, a - np. tak, jak w przypadku Skoku Wołomin - główny wątek tej sprawy nie ma jeszcze aktu oskarżenia"- mówi reporter w rozmowie z magazynem "Press". Nawiązał w ten sposób do trwającej już prawie dekadę afery związanej ze SKOK Wołomin.

Reklama

"Korzenie Zła": Zwiastun

"Ten film - co chce mocno zaakcentować - wykracza poza sprawę samych SKOK-ów. To jest film o patologii, o tzw. układzie, o którym często politycy mówią, który funkcjonuje od początków III RP, bez względu na to, czy rządzi SLD, PO czy PiS" - podkreślił dziennikarz w rozmowie z magazynem.



Bracia Sekielscy rozpoczęli publiczną zbiórkę na realizację dokumentu poświęconego aferze SKOK-ów w 2019 roku.