Koronawirus: Kina zamknięte do 27 grudnia!

W związku z pandemią COVID-19 polski rząd zdecydował o przedłużeniu obostrzeń, dotyczących m.in. zamknięcia kin. Kiedy będzie można wybrać się do kin? Nieprędko!

Sale kinowe pozostaną puste co najmniej do 27 grudnia 2020 roku Agencja FORUM

W sobotę, 22 listopada, odbyła się specjalna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących ograniczeń.

"Placówki gastronomiczne, z branży wydarzeń kulturalnych, kina, teatry, ale także siłownie i kluby fitness będą zamknięte również w okresie przedświątecznym, do 27 grudnia; przed świętami poinformujemy, co dalej" - powiedział Morawiecki.

Premier mówił na konferencji prasowej, że rząd był nakłaniany przez przedstawicieli gastronomii, branży wydarzeń kulturalnych, kina, teatry, ale także siłownie i fitness, by otworzyć te placówki, które są dziś zamknięte.

"Jednak idziemy za radą naszych epidemiologów i zdecydowaliśmy się pozostawić je zamknięte również w okresie przedświątecznym, do 27 grudnia. Poinformujemy przed świętami, co dalej" - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że "to ważne, by uratować setki tysięcy, miliony miejsc pracy w przyszłości, ale także, by utrzymać w ryzach przyrost zakażeń".

Choć kina i teatry pozostają zamknięte, otwarto jednak centra handlowe.

"Od 28 listopada otwarte będą sklepy i punktu usługowe w galeriach i parkach handlowych, ale w ścisłym reżimie sanitarnym" - mówił premier.



Premier oświadczył, że podjęto również decyzję związaną z nauczaniem zdalnym.

"Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia; podjęliśmy też decyzję o tym, że ferie będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, a 17-18 stycznia" - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki, dodając, że nie będzie możliwości wyjazdów na zimowiska.

Oznacza to, że uczniowie będą mieli wolne począwszy od świąt Bożego Narodzenia aż do 17 stycznia 2021 roku.

Czy kina zostaną otwarte w tym roku czy pozostaną zamknięte do 2021? Na tę decyzję trzeba poczekać do świąt.