Koreański film akcji będzie hitem Netfliksa? Bije rekordy w zabijaniu!

"Kill Boksoon" to 137-minutowy film akcji pełen wielu emocjonujących wątków: najemni zabójcy, relacje matki i córki, przestępcze życie, tajemnice i intrygi, wyraziste postacie oraz brutalne, trzymające w napięciu sytuacje.

Profesjonalna płatna zabójczyni Gil Boksoon (Jeon Do-yeon) konsekwentnie buduje swój krwawy wizerunek morderczyni na zlecenie, śrubując przy tym rekordy w zabijaniu. Gil jest także samotną matką wychowującą dorastającą córkę Jae-young (Kim Sia), przed którą ukrywa swoją profesję. Tuż przed zakończeniem kontraktu z agencją zabójców MK Ent., prowadzoną przez Cha Min-kyu (Seol Kyung-gu), łamie podstawową zasadę zabójców na zlecenie i tym samym podpisuje na siebie wyrok.

Zdjęcie Plakat filmu "Kill Boksoon" / Netflix / materiały prasowe

"Kill Boksoon" od 31 marca w Netfliksie

Zwiastun prezentuje świat profesjonalnych zabójców, w którym - jak mówi dumny prezes MK Ent. Cha Min-kyu (Sul Kyung-gu) - "zabijanie stało się globalnym biznesem, w którym zdobyliśmy szacunek, na jaki zasługujemy".

Najwybitniejszym pracownikiem agencji jest Gil Boksoon (Jeon Do-yeon), odnosząca sukcesy jako zabójczyni. Kobieta próbuje łączyć pracę płatnej morderczyni z rolą oddanej matki. Jakich wyborów dokona Boksoon wobec swojej nastoletniej córki Gil Jae-young (Kim Si-A), skoro ma do czynienia również z przebiegłym Cha Min-hee (Esom) i mistrzowsko władającym nożem Han Hee-sungiem (Koo Kyo-hwan)? Długie miecze, sztylety, topory, pistolety - to broń, której Boksoon używa nie tylko w walce, ale także by oddzielić obowiązki zabójczyni od obowiązków matki. Różne postaci, które pojawiają się w jej podwójnym życiu nie pozostają bez wpływu na jej decyzje. Jak zakończy się jej historia?

Wideo Kill Boksoon | Zwiastun finalny | Netflix

"Kill Boksoon" wyreżyserowany został przez wybitnego reżysera Byuna Sung-hyuna ("Bezlitosny", "Kingmaker"). W rolach głównych zobaczymy: wielokrotnie nagradzaną aktorkę Jeon Do-yeon ("Crash Course in Romance"), Sul Kyung-gu ("Yaksha: Bezwzględna operacja"), Kim Si-A ("The Silent Sea", "Kingdom: Ashin of the North"), Esom ("Black Knight"), Koo Kyo-hwan ("D.P., Kingdom: Ashin of the North"). W specjalnej roli wystąpi Hwang Jung-min ("Narko-święci").