Kontynuacja kultowego filmu "Goonies"?

Na oficjalną informację na temat kontynuacji "Goonies", fani tego filmu czekają od lat. Według zapowiedzi twórców oryginału, na sequel nie ma co liczyć, dopóki nie zostanie wymyślony projekt fabuły, który godny byłby legendarnej produkcji. Być może na taki pomysł wpadł scenarzysta Adam F. Goldberg, który czeka na spotkanie z reżyserem pierwszej części, Richardem Donnerem. Póki co doczekał się stylowej grafiki, która przypomina, że temat filmu wciąż interesuje fanów.

Fani "Goonies" od lat czekają na sequel kultowego filmu /Album Online /East News

Gwiazdy i twórcy filmu "Goonies" spotkali się niedawno wirtualnie w internetowym programie Josha Gada "Reunited Apart". W reakcji na ten program Adam F. Goldberg wyznał pod koniec kwietnia tego roku, że jest wielkim fanem filmu Donnera. Scenarzysta umieścił też wtedy na swoim koncie na Twitterze zdjęcie przedstawiające tytułową stronę scenariusza filmu zatytułowanego "The Goonies II: Never Say Die".



"Rzucam wyzwanie Joshowi Gadowi jako największy fan 'Goonies'. Przez ostatnie dziewięć lat w sekrecie i dla zabawy pisałem scenariusz jego kontynuacji. Oto moje arcydzieło. Byłem już umówiony na spotkanie z Richardem Donnerem, ale zostało odwołane z powodu pandemii. 'The Goonies 2' powstanie, gdy życie wróci do normy. Obiecuję!" - napisał Goldberg w opisie swojego zdjęcia.

Teraz Goldberg znów wrócił do tematu - na swoim koncie na Twitterze pokazał grafikę, którą stworzył Michael Barnard z okazji 35-lecia filmu. Przedstawia sylwetki kilku osób, w tym widocznej na pierwszym planie dziewczyny trzymającej mapę. W tle można dostrzec wielką czaszkę z hiszpańską inskrypcją, którą można tłumaczyć jako: "Jeden błąd sprowadzi deszcz strachu. Poczuj gniew Łez Diabła".

"Spielberg i Donner powiedzieli, że to niemożliwe, by stworzyć świetny pomysł na kontynuację 'Goonies', ale my, Goonies, nigdy się nie poddajemy!" - skomentował grafikę Goldberg, który wciąż czeka na spotkanie z Donnerem.

Goldberg jak dotąd nie zdradził szczegółów swojego pomysłu. Pierwsza część filmu opowiadała o grupie nastolatków, którzy wyruszają na poszukiwania pirackiego skarbu. Ma on uratować ich rodzinną miejscowość przed zamienieniem jej w pole golfowe.