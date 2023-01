Kontynuacja hitu Netfliksa podbija chińskie kina. Znakomity początek roku

Wiadomości Chińskie kina zanotowały w ten weekend najgorszy wynik od pół roku

Wynik osiągnięty przez filmy pokazywane w miniony weekend w chińskich kinach jest o tyle godny uwagi, że ponownie obowiązują tam ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Z tego powodu w tamtejszych salach kinowych wyznaczony jest limit miejsc, a restrykcje zniechęcają obywateli do opuszczania domów. Mimo to spadek zysków w porównaniu do ubiegłego roku jest niewielki. Jak przypomina portal The Hollywood Reporter, w 2022 roku pierwszy weekend Chińskiego Nowego Roku przyniósł zysk w wysokości 214 milionów dolarów.

"The Wandering Earth 2" hitem chińskich kin

Na pierwszym miejscu chińskiego box-office’u znalazł się w ten świąteczny weekend film "The Wandering Earth 2" ("Wędrująca Ziemia 2") z Wu Jingiem i Andym Lauem w rolach głównych. To ekranizacja powieści autorstwa Liu Cixina, której pierwszą część można zobaczyć w Polsce na platformie streamingowej Netflix. Film w reżyserii Franta Gwo zarobił 69,7 miliona dolarów i jest na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu "jedynki", która zarobiła w kinach 701 milionów dolarów i jest piątym najbardziej kasowym filmem w Chinach.

Drugie miejsce przypadło w udziale nowemu filmowi chińskiego mistrza Yimou Zhanga ("Hero") zatytułowanemu "Full River Red" ("Pełna Rzeka Czerwona"). To historyczny thriller rozgrywający się na królewskim dworze, gdzie trwa polowanie na zdrajcę. Film zarobił 59,3 miliona dolarów, ale zainteresowanie nim nadal rośnie. Kolejne miejsca w chińskim box-office również zajęły miejscowe produkcje.

Trzeci jest szpiegowski thriller rozgrywający się w trakcie II wojny światowej "Hidden Blade" ("Ukryte ostrze"), czwarta animacja "Boonie Bears: Guardian Code" ("Misie Boonie: Kod stróża"), a piąta komedia "500 Miles" ("500 mil"). Na premierę czeka jeszcze jeden wyczekiwany film, oparty na faktach sportowy dramat "Ping Pong: The Triumph" ("Ping pong: Triumf"). Na ekrany kin wejdzie we wtorek 24 stycznia.

