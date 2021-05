Kontynuacja "365 dni". Nowy aktor dołącza do obsady

Simone Susinna zagra Nacho w kontynuacji "365 dni". To jego pierwsze tak głośna rola. "Jestem bardzo podekscytowany i zaszczycony, mogąc wcielić się w rolę Nacho i być częścią rodziny 365!" - napisał na Instagramie.

Simone Susinna /Rosdiana Ciaravolo /Getty Images

Reklama

Pieczę nad ekranizacją kolejnej części bestsellerowej powieści "365 dni" Blanki Lipińskiej sprawuje Netflix. Nowy film ma pojawić się na platformie streamingowej w przyszłym roku. W produkcji ponownie będziemy mogli zobaczyć gwiazdy pierwszej części, ale nie zabraknie także nowych twarzy.

Reklama

"Laura i Massimo powracają, a ich ponowne spotkanie jest dużo bardziej gorące i namiętne niż kiedykolwiek wcześniej. Ich nowy początek komplikują więzy rodzinne Massimo oraz tajemniczy mężczyzna, który pojawia się w życiu Laury i za wszelką cenę chce zdobyć jej serce i zaufanie" - zapowiada Netflix.

Instagram Post

Simone Susinna - co o nim wiemy?

Simone Susinna urodził się 14 listopada 1993 roku we Włoszech. Ma 188 centymetrów wzrostu. Karierę rozpoczynał jako model, gdy z rodzinnego miasta przeniósł się do Mediolanu. Sławę zdobył, biorąc udział w programie reality show "The Island Of The Famous". Aktor w przeszłości spotykał się m.in. z wenezuelską modelką Marianą Rodriguez.

Wczoraj aktor oficjalnie ogłosił, że dołączył do obsady kontynuacji "365 dni", publikując zdjęcie z Blanką Lipińską. "W końcu nadszedł wielki dzień! Jestem bardzo podekscytowany i zaszczycony, mogąc wcielić się w rolę Nacho i być częścią rodziny 365! [...] Dziękuję wszystkim za tę wielką szansę" - wyznał na Instagramie, nazywając Lipińską "Królową".

Instagram Post

Instagram Post