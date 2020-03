Kontrowersyjne pamiętniki Woody'ego Allena trafiły na rynek

"Apropos od Nothing" to książka, w której Woody Allen ("Annie Hall", "Manhattan", "O północy w Paryżu", "Deszczowy dzień w Nowym Jorku", "Śmietanka towarzyska") wraca pamięcią do swojego dzieciństwa oraz późniejszej kariery filmowej. Stało się o niej głośno za sprawą protestów przeciwko jej publikacji przez wydawnictwo Hachette.

Głównymi krytykami tej decyzji byli przybrana córka reżysera Dylan Farrow oraz jego syn Ronan Farrow. Dylan oskarża Allena o molestowanie seksualne, jakiego miał się dopuścić, gdy miała siedem lat. Wydawnictwo Hachette zrezygnowało z wydania pamiętników, ale prawa do nich przejęło wydawnictwo Arcade Publishing.

Jak informuje agencja "The Associated Press", w poniedziałek 23 marca 400-stronicowa książka "Apropos of Nothing" trafiła na półki księgarskie. Rzeczniczka wydawnictwa Skyhorse Publishing, do którego należy wydawnictwo Arcade, poinformowała jednocześnie, że nie podjęte zostały żadne decyzje odnośnie tego, czy Woody Allen udzieli jakiegokolwiek wywiadu w tej sprawie. W tajemnicy pozostają szczegóły umowy reżysera z wydawnictwem, nie wiadomo też, czy pamiętniki ukażą się w Europie.

W książce "Apropos of Nothing" Woody Allen jeszcze raz zaprzecza oskarżeniom kierowanym pod jego adresem ze strony Dylan Farrow. "Nigdy w niewłaściwy sposób nie dotknąłem Dylan. Nigdy nie zrobiłem czegoś, co można by uznać za molestowanie. To całkowity wymysł" - pisze reżyser. Dalej opisuje swoją wizytę w domu Farrow w sierpniu 1992 roku, gdzie rzekomo miało dojść do molestowania. Przyznaje, że przez chwilę położył głowę na kolanach siedmiolatki, ale dodaje też, że: "Z pewnością nie zrobiłem niczego niewłaściwego. Byliśmy w pokoju, w którym kilka osób oglądało telewizję".

Innym ciekawym wątkiem poruszanym w pamiętnikach jest związek Woody’ego Allena z adoptowaną córką Mii Farrow, o 30 lat młodszą od niego Soon-Yi Previn. Allen zaczął spotykać się z nią, gdy wciąż był razem z jej matką. "Na początku naszej znajomości górę nad nami wzięło pożądanie. Nie mogliśmy od siebie oderwać dłoni" - pisze o Previn, którą poślubił w 1997 roku i której zadedykował swoje pamiętniki. Reżyser wspomina w nich dzień, kiedy Mia Farrow dowiedziała się o romansie. Znalazła wtedy w mieszkaniu Allena erotyczne zdjęcia swojej córki. "Oczywiście rozumiem jej szok, przerażenie i wściekłość. To była właściwa reakcja" - przyznaje Allen. I dodaje, że nie ma żadnych wyrzutów sumienia z powodu tego, że zostali z Previn kochankami.

W pamiętnikach znalazło się również postscriptum, w którym Allen odnosi się do sytuacji z Hachette. Twierdzi w nim, że wydawnictwo to zgodziło się na publikację książki, choć było świadome tego, że Allen jest "toksycznym pariasem i zagrożeniem dla społeczeństwa". Decyzja została zmieniona dopiero wtedy, gdy rozgorzały protesty przeciwko wydaniu "Apropos of Nothing". W postscriptum reżyser stawia się na równi z autorami takimi jak Henry Miller, D.H. Lawrence czy James Joyce, twierdząc, że z powodu niesprawiedliwych oskarżeń został zmuszony do wyjazdu z własnego kraju, gdzie jego dzieła są niemile widziane.



