Kontrowersje wokół biografii Jana Machulskiego. "Małe przekręcenia"

Jan Machulski: Niezapomniane role

Jan Machulski w filmie zadebiutował niewielkim epizodem w 1953 roku w noweli "Trzy opowieści" w reż. Czesława Petelskiego. Swoją pierwszą główną rolę Machulski zagrał w filmie Jana Laskowskiego i Tadeusza Konwickiego "Ostatni dzień lata" (1958). W latach 60. i 70. wystąpił w wielu mniejszych rolach m.in. w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" (1964) i w "Lalce" (1968) w reż. Wojciecha Jerzego Hasa.

Grał także w serialach telewizyjnych m.in. "Daleko od szosy" Zbigniewa Chmielewskiego (1976), "Polskich drogach" Janusza Morgensterna (1976) czy w "Tajemnicy Enigmy" Romana Wionczka (1979).

Jego najsłynniejszą filmową kreacją pozostaje niezapomniana rola kasiarza Henryka Kwinto w komediach kryminalnych "Vabank" (1981) i "Vabank II, czyli Riposta"(1984) reżyserowanych przez syna - Juliusza. Wystąpił także w innych produkcjach realizowanych przez syna m.in. "Kingsajz" (1987), "Deja Vu" (1989), "Kiler" (1997), "Kiler-ów 2-óch" (1999) czy "Vinci" (2004).

Jan Machulski: Kontrowersje wokół biografii aktora

W połowie listopada na półkach księgarń zadebiutowała książka "Świat Machulskich. Biografia rodzinna" autorstwa Anny Bimer, która wywołała gorące dyskusje. Wojciech Machulski, nieślubny syn aktora, wyraził bowiem w wywiadzie z serwisem Plotek.pl niezadowolenie z tego, co o nim napisano. Jego zdaniem czytelnicy zyskali niepełny obraz sytuacji jego oraz jego rodziny.

Wojciech Machulski stwierdził w rozmowie z Plotkiem: "W książce sprawia się wrażenie, że to skrywany fragment ostatnich lat życia mojego taty. Prawda jest taka, że w ostatnich latach życia niemal każdego dnia spędzał wolny czas w naszym mieszkaniu na Mokotowie. To, jaki miał do tej sprawy prawdziwy stosunek, niestety nie znajdzie się w książce. Uważam, że jest to swego rodzaju deprecjonowanie mnie. Skoro nieślubny syn to gorszy, mniej ważny".

Machulski powiedział także, że chętnie porozmawiałby z autorką o historii ojca i rodziny.

"W przytoczonym tekście znalazłem to, co w takich wypadkach najczęstsze - małe przekręcenia, które zmieniają obraz prawdziwych wydarzeń. Szkoda, że autorka książki, która chciała zrozumieć rodzinę Machulskich, nie zdecydowała się porozmawiać także ze mną, czy z moją mamą" - dodaje w rozmowie z Bartoszem Pańczykiem.

