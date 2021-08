Koniec wakacji? Nie u Addamsów!

Wiadomości

Choć to ostatni dzień wakacji, są rodziny, które dopiero szykują się do wielkiej podróży. Addamsowie wkrótce ruszą na wycieczkę swoim nawiedzonym kamperem! Wspólny wyjazd ma zbliżyć do siebie upiorną, a mimo to sympatyczną rodzinkę, jak nigdy wcześniej. Czy coś może pójść nie tak? "Rodzina Addamsów 2" na ekranach kin pojawi się 22 października i będzie to z pewnością seans pełen niespodzianek - Morticia, Gomez, ich dzieci Wednesday i Pugsley, a także Kuzyn Coś to ekipa, po której każdy ma prawo spodziewać się... wszystkiego najgorszego.

"Rodzina Addamsów 2" w kinach od 23 października /materiały prasowe