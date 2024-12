Koniec spekulacji. Gwiazda powróci do serii, która dała jej popularność

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Jak donosi portal "Deadline", Jennifer Love Hewitt powróci do serii "Koszmar minionego lata". Zdjęcia do kontynuacji popularnego horroru z lat 90. są właśnie realizowane. O powrocie aktorki mówiło się od dłuższego czasu. Teraz został on potwierdzony.

Zdjęcie Jennifer Love Hewitt / Roy Rochlin / Stringer / Getty Images