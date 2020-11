Koniec śledztwa w sprawie udziału Ryana Goslinga w filmie „Randki od święta”

W ostatnich dniach w ofercie Netfliksa pojawiła się oryginalna produkcja tego serwisu zatytułowana "Randki od święta”. Jedna scena w tej komedii romantycznej stała się powodem dociekań widzów, którzy głowili się nad tym, kim jest osoba, która pojawia się na drugim planie podczas rozmowy bohaterów na temat Ryana Goslinga. Wiele osób twierdziło, że tą osobą jest sam Gosling. Nie jest to jednak prawda. Wszelkie teorie zostały właśnie rozwiane, a aktorem na drugim planie okazał się Chad Zigmund.

Ryan Gosling nie zagrał w filmie "Randki od święta" /ANDER GILLENEA / AFP

Bohaterką filmu "Randki od święta" jest Sloane (Emma Roberts). Singielka, której rodzice przy okazji świątecznych spotkań wiercą dziurę w brzuchu, pytając o to, dlaczego nie ma partnera. Chcąc uniknąć takich rozmów, dziewczyna proponuje przypadkowo spotkanemu Jacksonowi (Luke Bracey), aby został jej partnerem w czasie świąt.



W jednej ze scen filmu bohaterowie toczą zażartą dyskusję w dziale z mrożonkami. "Założę się, że gdyby Ryan Gosling wpadł tanecznym krokiem do tego działu mrożonek i zaproponował ci podróż życia, to odmówiłabyś, bo byś się bała wsiadać do tego Gosling-pociągu" - stwierdza Jackson. "Jesteś w ogromnym błędzie. Ryan Gosling nie robi swoich zakupów, jest na to zbyt zaje***ty" - odpowiada mu Sloane.



Podczas tej rozmowy głównych bohaterów w tle pojawia się postać, która przypomina sylwetką Ryana Goslinga. Wielu widzów było przekonanych, że taki filmowy smaczek w produkcji Netfliksa byłby możliwy, a udział w takiej scenie Ryana Goslinga mógłby być świetnym mrugnięciem okiem przez twórców. Nie ma już jednak żadnych wątpliwości - to nie był Ryan Gosling.

Wideo „Randki od święta” z Emmą Roberts | Poznaj idealną osobę towarzyszącą | Oficjalny zwiastun | Netflix

Reklama

Zagadkę rozwiązał Chad Zigmund, który na swoim koncie na serwisie społecznościowym Instagram opublikował swoje zdjęcie w charakteryzacji spornej postaci. "Cześć, nazywam się Chad 'Ryan Z Działu Z Mrożonkami Gosling' Zigmund" - podpisał swoje zdjęcie ten aktor i kaskader, który w filmie "Randki od święta" był dublerem Luke’a Braceya.