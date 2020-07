Koniec programu "20m2". Łukasz Jakóbiak tłumaczy swą decyzję

Łukasz Jakóbiak, twórca popularnego programu "20m2", ogłosił zakończenie swojej działalności. "Pragnę podziękować Wam z całych sił za wspólnie przeżyty, piękny czas" - napisał na swym profilu społecznościowym.

Osiem lat - właśnie tyle istniał program zatytułowany "20m2", którego twórcą jest Łukasz Jakóbiak. Na swoim kanale na YouTube od 2012 roku publikował on inspirujące rozmowy z gośćmi, a wywiady były nagrywane w niewielkim pomieszczeniu, liczącym właśnie 20 metrów kwadratowych.

Gośćmi Łukasza Jakóbiaka byli m.in. Kuba Wojewódzki, Edyta Górniak, Katarzyna Bujakiewicz, Magda Gessler czy Paweł Domagała. Okazuje się jednak, że to koniec internetowego programu. O takiej decyzji poinformował sam Jakóbiak. Kilka dni temu na jego profilu na Facebooku pojawił się długi wpis, w którym twórca wyjaśnił powody podjęcia takiej decyzji.

Łukasz Jakóbiak w swoich słowach m.in. podziękował internautom za wsparcie, jakie otrzymywał od nich przez cały czas aktywności na kanale, a także pośrednio nawiązał do swojego coming outu, który miał miejsce w marcu 2020 roku.

"Kochani! Pragnę podziękować Wam z całych sił za wspólnie przeżyty, piękny czas. Ponad 8 lat programu, gości, zdarzeń, komentarzy, projektów towarzyszących, ale przede wszystkim odkrywania siebie. Już od dłuższego czasu zastanawiałem się nad zakończeniem programu, ale dopiero zdarzenia z 21 marca tego roku, pomogły mi w podjęciu decyzji. Doświadczyłem tego dnia najwspanialszego jak do tej pory, uczucia spokoju. Poczułem najgłębsze, a przede wszystkim bardzo klarowne uczucie miłości. Spotkałem wtedy najprawdziwszego siebie i usłyszałem, że będę się realizować przez tworzenie przestrzeni, w której inni również będą mogli poczuć miłość. Jest to również jeden z powodów, dla których zakończyłem realizację swojego programu (...)" - napisał Jakóbiak.



Przy okazji zdradził także, jakie ma plany.

"(...) Chciałbym zabrać w to miejsce tak dużo osób, jak to tylko będzie możliwe. W związku z tym przenoszę całą swoją aktywność na autorskie warsztaty "Święty Spokój", na chwile obecną online, a ich początek już 24 sierpnia (...) Nie będę niczego uczył. Nie jestem nauczycielem. Będę jedynie stwarzał odpowiednie warunki, prowadził Was do ciszy, odpoczynku od myśli. Będziemy rozmawiali i będę pozwalał sobie być w tej przestrzeni razem z Wami. Bycie tam uzdrawia. Rozluźnia napięcia i obawy. Pokażę Ci, jak to jest być sobą. Wystarczy, że jesteś (...)" - dodał.

Oficjalne pożegnanie pojawiło się również na kanale Łukasza Jakóbiaka na YouTube.

