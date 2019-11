Kombinezon Olivii Newton-John sprzedany za ponad 400 tys. dolarów

Czarny, skórzany kombinezon, w którym Olivia Newton-John wystąpiła z Johnem Travoltą w filmowym musicalu "Grease" z 1978 r., został sprzedany na aukcji za 405,7 tys. dolarów. Dochód z licytacji ma wesprzeć chorych na raka.

Olivia Newton-John w scenie z "Grease" /East News / East News

Newton-John, która walczy z rakiem piersi, postanowiła sprzedać około 500 filmowych rekwizytów i innych przedmiotów, aby zebrać fundusze na jej centrum rehabilitacji chorych na raka w Australii.



Reklama

Najwyższą cenę wyjściową miał kombinezon, w którym Newton-John pojawiła się w "Grease". Strój ten posłużył, razem z makijażem i odpowiednią fryzurą, do przekształcenia grzecznej uczennicy szkoły średniej w seksowną Sandy Olson, która wykonała z Travoltą przebój "You're the One That I Want".

Ostatecznie kombinezon uzyskał cenę dwa razy większą, niż się spodziewano. Anonimowy kupiec nabył kurtkę za 243,2 tys. dolarów, a spodnie za 162,5 tys.

Kombinezon, jak wspominała Newton-John, był tak ciasny, że puścił w nich na planie zamek błyskawiczny i trzeba było go naprędce wymienić. "Kilka tygodni temu przymierzyła ten strój i wciąż na nią pasował" - powiedział szef domu aukcyjnego Julien's Auctions w Beverly Hills, Martin Nolan.

Olivia Newton-John: Gwiazda sprzed lat 1 / 10 Olivia Newton-John to aktorka, piosenkarka i tancerka. Wydała ponad 30 albumów i czterokrotnie uhonorowano ją nagrodą Grammy. Zagrała w kilkunastu filmach telewizyjnych i kinowych, ale to rola Sandy Olsen w musicalu "Grease" z 1978 roku sprawiła, że została gwiazdą światowego kina. 26 września 2013 roku aktorka obchodzi 65. urodziny. Źródło: AKPA udostępnij

Pod młotek poszła też m.in. różowa suknia, w której aktorka wystąpiła na premierze "Grease" w Los Angeles. Sprzedano ją za 18,7 tys. dolarów. Łącznie aukcja zakończyła się zyskiem 2,4 mln dolarów.

Aktorka ujawniła, że selekcja przedmiotów na aukcję pochłonęła dużo czasu, ale rozstaje się z nimi bez żalu. "Z biegiem lat, zwłaszcza po pewnych przejściach, dochodzi się do wniosku, że rzeczy nie są czymś ważnym" - powiedziała.

71-letnia Newton-John już po raz trzeci zmaga się z rakiem, który po raz pierwszy zdiagnozowano u niej w 1992 r. Dzięki jej staraniom powstał w Melbourne Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre zajmujący się rehabilitacją zarówno fizyczną jak i psychiczną chorych na nowotwory.