"Kołysanki i opowieści migrantek o macierzyństwie": Historie pokazujące piękno jedności w różnorodności

"Kołysanki i opowieści migrantek o macierzyństwie": Niezwykły film o matczynej miłości

"Macierzyństwo to przeżycie uniwersalne, oddaliśmy więc głos migrantkom, które poprzez swoje opowieści pokazują piękno jedności w różnorodności. Światowy Dzień Uchodźcy to dobry moment, żeby siebie wzajemnie usłyszeć i zobaczyć i pozwolić pielęgnować w sobie ciekawość i otwartość" - mówi Weronika Brączek, koordynatorska programu Wsparcie kobiet, a także pomysłodawczyni i realizatorka filmu.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne od 2007 roku wspiera uchodźców i migrantów w Polsce, dążąc do tego, żeby Polska była krajem, w którym ludzie różnych kultur i religii żyli w zgodzie i szacunku. Program Wsparcie kobiet, to jeden z wielu projektów, który Fundacja realizuje aby osiągnąć ten cel i wspiera głównie migrantki z małymi dziećmi i w okresie okołoporodowym oferując m.in. szkoły rodzenia, grupy wsparcia czy zajęcia sensoryczne. W ramach programu w 2022 roku udało się zorganizować: 8 szkół rodzenia, 292 konsultacje położnicze, 242 konsultacje z fizjoterapeutką.

Reklama

"W Polskim Forum Migracyjnym postrzegamy migrację jako naturalny, stały element rzeczywistości, dlatego wiele z tych działań realizowaliśmy długo przed wojną, a w aktualnej, większej skali czerpiemy z wcześniejszych doświadczeń i wiedzy. Największe trudności z jakimi mierzą się migrantki, z którymi współpracujemy, to niepewność i niestabilność migracyjna, skomplikowane sprawy urzędowe i formalności, a także brak pomocy materialnej i kiepskie warunki bytowe. Nasze działania prowadzimy dwutorowo: pomagamy osobom migrującym się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Polakom - zbudować z migrantami społeczności, w których wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie" - mówi Weronika Brączek.

Wideo youtube

"Pozwala zbliżyć się do siebie i zobaczyć jak wiele nas łączy"

Film "Kołysanki i opowieści migrantek o macierzyństwie" pokazuje, że migrantki to konkretne kobiety, które szukają normalnego życia i mimo tego, że pochodzą z różnych kultur i miejsc na świecie, mają podobne potrzeby i doświadczenia. Macierzyństwo jest jednym z najważniejszych doświadczeń w życiu kobiety i historie z nim związane, o jakich opowiadają bohaterki filmu pozwalają lepiej się poznać i pokazują, że więcej nas łączy, niż dzieli. Nie bez przyczyny też jednym z wątków opowieści są kołysanki, które opisują i które śpiewają - te wyjątkowe formy muzyczne prezentowane w różnych językach zarówno łagodzą emocje, jak i otwierają na inność.

"Obserwując migrantki uczestniczące w różnych aktywnościach, zastanawiałam się co nas szczególnie łączy i czego moglibyśmy się od nich nauczyć. W rozmowach z Hanią Linkowską, współrealizatorką projektu, powstał pomysł zebrania historii o macierzyństwie i nagrania kołysanek. Chciałyśmy pokazać kobiety z różnych stron świata, które mieszkają w Polsce i które dzielą się swoimi osobistymi historiami, wspominając swoje dzieciństwo czy ważne w ich życiu osoby. Większość tych kobiet zostawiła w tych krajach swoich najbliższych, ale zabrała ze sobą opowieści, wspomnienia i kołysanki. Mamy poczucie, że wysłuchanie tych historii, to jeden ze sposobów na nawiązanie dialogu, który jest nam dzisiaj wyjątkowo potrzebny" - dodaje Weronika Brączek.

"Z dużą przyjemnością opowiedziałyśmy o naszych doświadczeniach związanych z macierzyństwem. To temat. To temat, który niewątpliwie integruje i każda sytuacja, kiedy możemy wymienić się ważnymi dla nas przeżyciami jest bezcenna, bo pozwala zbliżyć się do siebie i zobaczyć jak wiele nas łączy" - mówi Beatriz z Wenezueli, jedna z bohaterek filmu.