Kolejny wyciskacz łez trafił do streamingu. Krytycy wróżą mu ogromny sukces

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

"Jego trzy córki" to film, który z pewnością poruszy was do łez. Produkcja Azazela Jacobsa już od dziś dostępna jest w streamingu. Na długo przed premierą mówiło się, że ma ogromny potencjał, by w przyszłym roku zawalczyć o Oscara. Gdzie można ją obejrzeć?

Zdjęcie "Jego trzy córki" / Sam Levy/Netflix / Netflix