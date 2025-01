Kolejny sukces "Hrabiego Monte Christo". Aż 14 nominacji do Cezarów

"Hrabia Monte Christo" to epicka adaptacja powieści Alexandre'a Dumasa, która tylko we Francji przyciągnęła do kin 10 milionów widzów. Na całym świecie zarobiła ponad 100 milionów dolarów.

"Beating Hearts" jest reinterpretacją "Romea i Julii". Chociaż film otrzymał 13 nominacji do Cezarów, nie znalazł się wśród pięciu produkcji walczących o główną statuetkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hrabia Monte Christo" [trailer] materiały prasowe

Natomiast "Emilia Pérez" debiutowała w Cannes i od tego czasu otrzymuje kolejne wyróżnienia na całym świecie. Film wyróżniono niedawno 13 nominacjami do Oscara.

Reklama

W tegorocznej edycji Cezarów znalazł się także polski akcent. O statuetkę za najlepszy film zagraniczny walczy zrealizowana w naszym kraju "Strefa interesów" Jonathana Glazera.

Cezary 2025. Kiedy odbędzie się ceremonia wręczenia nagród?

Do wyścigu po Cezary za 2024 rok zgłoszono 626 filmów. Nominacje wyłoniono z głosów oddanych przez 4951 członków Francuskiej Akademii Filmowej. Rozdanie nagród odbędzie się 28 lutego 2025 roku. Galę poprowadzi Catherine Deneuve.

Oto nominacje w najważniejszych kategoriach:

Najlepszy film

"Emilia Pérez", reż. Jacques Audiard

"En Fanfare", reż. Emmanuel Courcol

"Hrabia Monte Christo", reż. Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière

"L'histoire de Souleymane", reż. Boris Lojkine

"Mizerykordia", reż. Alain Guiraudie

Najlepsza reżyseria

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière, "Hrabia Monte Christo"

Alain Guiraudie, "Mizerykordia"

Gilles Lellouche, "Beating Hearts"

Boris Lojkine, "L'histoire de Souleymane"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Adèle Exarchopoulos, "Beating Hearts"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Hafsia Herzi, "Borgo"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Hélène Vincent, "When Fall Is Coming"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

François Civil for "Beating Hearts"

Benjamin Lavernhe, "En Fanfare"

Karim Leklou, "Jim’s Story"

Pierre Niney, "Hrabia Monte Christo"

Tahar Rahim, "Monsieur Aznavour"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Élodie Bouchez, "Beating Hearts"

Anaïs Demoustier, "Hrabia Monte Christo"

Catherine Frot, "Mizerykordia"

Nina Meurisse, "L'histoire de Souleymane"

Sarah Suco, "En Fanfare"

Najlepszy aktor drugoplanowy

David Alaya, "Mizerykordia"

Bastien Bouillon, "Hrabia Monte Christo"

Alain Chabat, "Beating Hearts"

Jacques Develay, "Mizerykordia"

Laurent Lafitte, "Hrabia Monte Christo"

Najlepszy scenariusz adaptowany

Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière, "Hrabia Monte Christo"

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Michel Hazanavicius i Jean-Claude Grumberg, "Bezcenny pakunek"

Najlepszy scenariusz oryginalny

Stéphane Demoustier, "Borgo"

Emmanuel Courcol i Irène Muscari, "En Fanfare"

Boris Lojkine i Delphine Agut, "L'histoire de Souleymane"

Alain Guiraudie, "Mizerykordia"

Louise Courvoisier i Théo Abadie, "Holy Cow"

Najlepszy film zagraniczny

"Anora", reż. Sean Baker

"Nasienie świętej figi", reż Mohammad Rasoulof

"Wybraniec", reż. Ali Abbasi

"Substancja", reż. Coralie Fargeat

"Strefa interesów", reż. Jonathan Glazer