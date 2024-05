Kolejny spin-off "Johna Wicka". Donnie Yen powróci jako Caine

Prace nad niezatytułowanym jeszcze filmem rozpoczną się w 2025 roku w Hongkongu. Akcja będzie się rozgrywała po wydarzeniach z "John Wicka 4".

Yen jest uznanym aktorem kina sztuk walki, znanym między innymi z serii "Ip Man" oraz "Łotra 1. Gwiezdne wojny — historie". W "Johnie Wicku 4" nie tylko wcielił się w Caine'a, niewidomego zabójcę, ale też wymusił zmiany w scenariuszu i wyglądzie swej postaci.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "John Wick 4" [trailer 2] materiały prasowe

"Praca nad 'Johnem Wickiem 4' była wyjątkowym doświadczeniem. Te filmy tak bardzo wpływają na widzów, ponieważ Chad, Basil i Erica, podobnie jak ja, przechodzą samych siebie, by stworzyć akcję, walki i wyczyny kaskaderskie, które są nie tylko emocjonujące, innowacyjne i artystyczne, ale wyrażają także postaci, historię i emocje. Caine to niesamowita postać z przeszłością, która go prześladuje, i cieszę się, że wrócę do tej roli" - oznajmił Yen w oświadczeniu.

"John Wick": Kolejne spin-offy popularnej serii

Za spin-off o Cainie odpowiada Chad Stahelski, reżyser "Johna Wicka 4". Nie jest to jedyny spin-off popularnej serii. 6 czerwca 2025 roku do kin wjedzie "Ballerina". W roli głównej wystąpi Ana de Armas, a w znane postaci ponownie wcielą się Keanu Reeves, Ian McShane i Anjelica Huston. Na ekranie po raz ostatni zobaczymy tam Lance'a Reddicka, który zmarł w marcu 2023 roku. Przed śmiercią zdążył jednak nagrać wszystkie swoje sceny.