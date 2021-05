Kolejny film zainspirowany "Draculą"

Nic nie wskazuje na to, aby w kolejnych latach krwiożerczy hrabia Dracula został zapomniany. Jak grzyby po deszczu wyrastają bowiem kolejne ekranizacje i wariacje na temat tej gotyckiej powieści Brama Stokera. Kolejną z nich będzie film "The Bride" ("Narzeczona"), w którym wystąpią znana z "Gry o tron" Nathalie Emmanuel oraz Garrett Hedlund ("Tron: Dziedzictwo").

W głównej roli w "The Bride" wystąpi Nathalie Emmanuel /Rich Fury /Getty Images

"The Bride" nie jest jedynym powstającym właśnie filmem zainspirowanym "Draculą". W przygotowaniu są dwie niezależne od siebie produkcje o Draculi, których reżyserią zajmą się Chloe Zhao ("Nomadland") i Karyn Kusama ("Zaproszenie"), a także spin-off tej klasycznej opowieści: "Redfield", który opowie o tytułowym służącym hrabiego. Wyreżyseruje go Chris McKay ("The Tomorrow War").



Projekt nowego filmu o Draculi zatytułowanego "The Bride" przywodzi na myśl zapowiadany przed kilkoma miesiącami serial "The Brides", który nie powstał, choć miał już skompletowaną obsadę. Rozgrywać się miał w czasach współczesnych i opowiadać o trzech narzeczonych Draculi, które opuszczają hrabiego i rozpoczynają życie na własną rękę.

Film "The Bride" również ma rozgrywać się w czasach współczesnych. Jego bohaterką będzie młoda kobieta, która zdaje sobie sprawę z tego, że zbliża się związany z nią "gotycki spisek". Szczegóły fabuły tej produkcji nie zostały podane, stąd jedynie zdawkowy jej opis. Producentem filmu będzie studio Screen Gems, a jego szefowie widzą w opowieści związanej z popularnym Draculą szansę na początek filmowej serii.

Reżyserką filmu "The Bride" będzie Jessica M. Thompson ("The Light of the Moon", The End"), a autorką scenariusza jest Blair Butler ("Polaroid", "Helstrom"). Biorąc pod uwagę to, że projekt filmu traktowany jest priorytetowo, można spodziewać się jego premiery jeszcze w tym roku.