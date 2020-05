Kolejny film z Korei Południowej doczeka się anglojęzycznego remake’u

Ruszyły prace nad anglojęzycznym remakiem południowokoreańskiego klasyka „Save the Green Planet!” z 2003 roku. Film wyprodukuje Ari Aster, twórca głośnych filmów „Dziedzictwo. Hereditary” oraz „Midsommar. W biały dzień”, a koproducentem będzie studio CJ Entertainment, które wyprodukowało nagrodzony Oscarem film „Parasite”. Scenariusz remake’u napisze twórca serialowej „Sukcesji” Will Tracy, a film wyreżyseruje twórca oryginału: Joon-hwan Jang.

"Jeśli sukces filmu 'Parasite' czegoś nas nauczył, to tego, że widzowie na całym świecie oczekują produkcji, które naginają reguły filmowych gatunków. Jang pracuje na własnych zasadach i jesteśmy szczęśliwi, że przy tej produkcji będzie współpracował z Arim, Willem i Larsem Knudsenem (producent m.in. filmów Astera). Postarają się przygotować anglojęzyczną wersję filmu tak, by oddać w niej ducha oryginału i sprawić, że jego treść będzie aktualna w stosunku do bieżących wydarzeń" - powiedział reprezentujący CJ Entertainment Miky Lee.



"Kiedy dowiedzieliśmy się, że Joon-hwan Jang zapalił się do pomysłu anglojęzycznego remake’u swojego filmu, nie mogliśmy przegapić szansy na wzięcie udziału w tym projekcie. 'Save the Green Planet!' to jeden z najwspanialszych południowokoreańskich filmów. Trzyma w ogromnym napięciu poruszając się pomiędzy slapstickowym, absurdalnym humorem, ponurym horrorem oraz tragedią" - ocenił Ari Aster.



Bohaterem filmu "Save the Green Planet!" jest niezrównoważony psychicznie Byeong-gu, który jest przekonany, że kosmici przygotowują się do ataku na Ziemię. Jest pewny, że ich przywódca już przebywa na naszej planecie i przybrał postać prezesa dużej spółki chemicznej. Żeby ocalić Ziemię przed inwazją, Byeong-gu porywa szefa tej firmy, w czym pomaga mu jego dziewczyna, pracująca w cyrku Su-ni.

Nie wiadomo, kiedy anglojęzyczny remake "Save the Green Planet!" pojawi się w kinach. To jeden z kilku podobnych projektów, które ruszyły po sukcesie południowokoreańskiego "Parasite". Aktualnie przygotowywane są też remaki innych tamtejszych hitów - filmów "Extreme Job" i "Sunny".