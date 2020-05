Kolejne widowisko o zombie-apokalipsie

Sukces filmu "Zombie Express" oraz serialu Netfliksa "Kingdom" sprawił, że koreańscy twórcy rozsmakowali się w filmach o żywych trupach. Z kolei popularność filmu "Parasite" sprawiła, że zainteresowanie produkcjami z z Korei Południowej jest nieporównywalnie większe niż jeszcze przed rokiem. Fanów filmów z tego kraju powinna zainteresować kolejna opowieść o zombie, której zwiastun pojawił się właśnie w Internecie. To film zatytułowany "#Alive".

Kadr z filmu "#Alive" Il-hyung Cho /materiały prasowe

"#Alive" nie jest jedynym południowokoreańskim filmem o zombie, który czeka na swoją premierę. Oprócz niego w kinach niedługo powinien pojawić się oczekiwany sequel "Zombie Express", film "Peninsula". Dokładając do tego drugi sezon serialu "Kingdom", który niedawno trafił na serwis Netflix, tworzy się godna uwagi seria koreańskich zombie-produkcji.

Wideo "Peninsula": Official Trailer

W roli głównej w filmie "#Alive" zobaczymy Ah In Yoo, któremu sławę przyniósł występ w wyreżyserowanym przez Changa-donga Lee filmie "Płomienie". To właśnie on był południowokoreańskim kandydatem do Oscara na rok przed sukcesem "Parasite".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Płomienie" [trailer] materiały dystrybutora

Bohater, w którego wcieli się Ah In Yoo to chłopak, który został uwięziony w wieżowcu w trakcie wybuchu tajemniczej epidemii zamieniającej ludzi w zombie. Szybko okazuje się, że nie jest jedyną osobą, jaka znalazła się w podobnej sytuacji. Towarzyszką jego niedoli staje się dziewczyna z sąsiedniego budynku (Shin-Hye Park). Wspólnie postarają się stawić czoła niebezpieczeństwu.

"#Alive" wyreżyserował Il-hyung Cho. Będzie to reżyserski debiut tego producenta, spod którego ręki wyszły między innymi takie hity, jak docenione na całym świecie "Ujrzałem diabła", "W pogoni" czy "Pokojówka". Film trafi do południowokoreańskich kin już w czerwcu tego roku.