Kolejne filmy znikają z HBO. Do kiedy można je zobaczyć?

Oprac.: Aleksandra Kalita Wiadomości

W lutym z HBO Max zniknie sporo produkcji, w tym produkcja z Bradem Pittem, kultowa animacja oraz film akcji z gwiazdorską obsadą. To ostatnie chwile, by zobaczyć te produkcje. Co jeszcze wkrótce zostanie usunięte?

Zdjęcie "Ad Astra" / materiały prasowe