Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", krótkometrażowy western, którego tytuł to "Strange Way of Life", zostanie nakręcony w języku angielskim. Jego produkcją zajmie się należąca do braci Almodovarów - Pedra i Augustina - firma El Deseo.

Główny bohater filmu, mężczyzna o imieniu Silva, przemierza pustynną okolicę Gorzkiego Strumienia, by spotkać się z szeryfem Jakiem. 25 lat wcześniej obaj mężczyźni pracowali jako strzelcy do wynajęcia. Tak rozpoczynać się będzie historia opowiedziana w filmie "Strange Way of Life". Kiedy wydawać się będzie, że bohaterowie filmu spotykają się po to, by powspominać przeszłość, niespodziewanie szeryf Jake zdradzi, że powód tego spotkania jest zgoła odmienny.

"Więcej nie powiem, bo nie chcę zdradzać żadnych tajemnic scenariusza" - mówi Pedro Almodovar . Jak sam tłumaczy, tytuł jego filmu to nawiązanie do słynnej piosenki fado wykonywanej przez Amalię Rodrigues. W słowach tego utworu można usłyszeć, że najdziwniejszą egzystencją jest ta, która ignoruje swoje własne pragnienia. "W całej swojej twórczości Pedro interpretował na nowo gatunki filmowe i kwestionował ich schematy" - przybliża nowy film swojego brata Augustin.

Zdjęcia do filmu będą realizowane na pustyni Tabernas niedaleko Almerii w południowej Hiszpanii. W tej samej okolicy Sergio Leone kręcił swoją "Trylogię Dolara". Studio braci Almodovarów buduje też ranczo w okolicach Madrytu, na którym nakręcone zostaną dodatkowe zdjęcia do filmu "Strange Way of Life".

"Sami będziemy starać się sfinansować tę produkcję i odzyskać później włożone w ten projekt pieniądze. Daje nam to tę samą swobodę, jaką mieliśmy, kręcąc filmy w latach 70. ubiegłego wieku. Z tą różnicą, że teraz mamy czterdziestoletnie doświadczenie" - zapewnia Augustin Almodovar.