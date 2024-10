Kolejna gwiazda w nowym projekcie Lanthimosa. Jest na co czekać

"Bugonia" to nowy film, nad którym pracuje grecki reżyser Yorgos Lanthimos. Do obsady, w której na ten moment znajdowała się Emma Stone oraz Jesse Plemons, dołączyła kolejna aktorka. Co jeszcze wiemy o projekcie?

Zdjęcie Alicia Silverstone / Dia Dipasupil /WireImage / Getty Images