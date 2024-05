Kolejna część serii "Na noże". Nowi aktorzy dołączają do obsady

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Detektyw Benoit Blanc wraca do gry. Najnowszy projekt Riana Johnsona, twórcy serii "Na Noże", stopniowo zaczyna nabierać kształtów. Do obsady filmu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Myster", czyli kolejnej części serii, dołączyli właśnie Josh O'Connor oraz Cailee Spaeny.

Zdjęcie W sequelu "Na noże" ponownie zobaczymy granego przez Daniela Craiga Benoit Blanca / materiały prasowe