Kolejna animacja Disneya doczeka się fabularnej wersji

Poznaliśmy obsadę filmu fabularnego "Peter Pan & Wendy". Jak informuje portal "Variety", w rolę Wendy wcieli się Ever Anderson, a jako Piotrusia Pana zobaczymy Alexandra Molony'ego. Film wyreżyseruje twórca animacji "Mój przyjaciel smok" David Lowery.

Fabularny "Piotruś Pan" dorówna legendarnej animacji? /Everett Collection / East News

Nakręcony w 1953 roku animowany "Piotruś Pan" to wciąż jedna z najciekawszych ekranizacji powieści J.M. Barriego, opowiadającej o chłopcu, który nie chciał się zestarzeć i o magicznej krainie Nibylandii. I jedna z niewielu, które odniosły kasowy sukces. Na tym polu poległ nawet Steven Spielberg, którego "Hook" z Robinem Williamsem i Dustinem Hoffmanem nie okazał się takim hitem, na jaki liczono. Równie słabo poradził sobie film "Piotruś. Wyprawa do Nibylandii" Joe Wrighta, w którym grał Hugh Jackman.



Teraz z tematem zmierzy się David Lowery. Początkowo wydawało się, że film "Peter Pan & Wendy", podobnie jak fabularna wersja "Zakochanego kundla", trafi bezpośrednio na platformę Disney+, ale według źródeł, do jakich dotarł portal "Variety", film będzie miał swoją kinową premierę.

Reklama

Zapoczątkowany fabularną wersją "Pięknej i Bestii" trend przenoszenia na ekran klasycznych animacji Disneya w nowej, aktorskiej formie, przyniósł studiu miliardy dolarów zysku. Zeszłoroczne filmy "Aladyn" oraz "Król Lew" zarobiły łącznie ponad dwa miliardy dolarów. Na swoją premierę czeka już aktorska wersja "Mulan", która do polskich kin miała wejść 27 marca. Nie wiadomo jednak, czy premiera odbędzie się w tym terminie z powodu zamknięcia kin w związku z epidemią koronawirusa.

Wideo "Mulan" [trailer 2]

Wcielającą się w postać Wendy Ever Anderson zobaczymy niedługo w kolejnym widowisku Marvela "Czarna Wdowa". Młoda aktorka wcieliła się tam w postać młodszej wersji postaci granej przez Scarlett Johansson. Wcześniej wystąpiła jedynie w filmie "Resident Evil: Ostatni rozdział", gdzie zagrała młodą wersję postaci kreowanej przez Millę Jovovich, czyli swoją matkę. Ever jest bowiem córką słynnej aktorki i reżysera Paula W.S. Andersona. Równie niewielkim doświadczeniem może poszczycić się grający Piotrusia Pana Alexander Molony. Dla obojga będą to największe role w ich dotychczasowej karierze.