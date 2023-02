"Kokainowy miś" podbija kina! Kto wcielił się w tytułowego niedźwiedzia?

Dla tego aktora zdjęcia z wykorzystaniem technologii motion capture to nic nowego. Wcielał się już w rolę małpy w trylogii "Planeta małp" . Jego zdaniem zagranie niedźwiedzia różniło się jednak od wcielania się w człekokształtne małpy. "W filmach takich jak trylogia małp czy 'Godzilla vs. Kong' jest w tych postaciach coś ludzkiego. Mają zwiększoną inteligencję i większe doświadczenie. A Kokuś to zwyczajny miś. Wyzwaniem dla mnie było to, aby poruszać się w sposób zbliżony do prawdziwego niedźwiedzia. Z podobną prędkością, podobnym oddechem i podobną obserwacją otoczenia" - powiedział Henry w rozmowie z portalem "Slashfilm".

Aktor wyznał też, że szykując się do tej roli, podglądał inne niedźwiedzie pojawiające się wcześniej w filmach. "Przyglądałem się niedźwiedziowi ze 'Zjawy' . A że wcześniej pracowałem też na planie "Księgi dżungli" , to przypomniałem sobie, co zrobiliśmy na jej potrzeby w scenach z miśkiem Baloo. Jednak głównie śledziłem dokumenty o zwierzętach i prywatne nagrania ludzi zaskoczonych tym, że niedźwiedź dobiera się do ich samochodu" - wyznał. I dodał, że aby jak najlepiej wcielić się w niedźwiedzia, korzystał ze specjalnych urządzeń pomagających w imitacji ruchu zwierzęcia. "Przedramiona wspierane były specjalnym pierścieniem, z którego wychodziły pręty i uchwyty na dłonie, których mogłem się trzymać. W ten sposób moje ramiona były o pół metra dłuższe. Do tego dochodził kask z aluminiowymi prętami i silikonowym niedźwiedzim pyskiem oraz piłeczkami pingpongowymi imitującymi oczy. Mogłem wąchać innych aktorów bez robienia im krzywdy" - zdradził Henry. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kokainowy miś" [trailer] materiały dystrybutora

